राशन कार्ड सत्यापन अभियान, 3 दिन में 210 कार्ड पाए गए अपात्र, होगी कानूनी कार्रवाई!

अभियान के दौरान पिछले तीन दिन से राशन कार्डों की गहन जांच की कार्रवाई युद्धस्तर पर जारी है. जिसमें अधिकांश कार्ड धारक पात्र पाए गए. जबकि कुछ अपात्र कार्ड धारक चिन्हित किए गए, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए सूची में शामिल किया गया. यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार केवल योग्य लाभार्थियों तक राशन की सही पहुंच सुनिश्चित करने में गंभीर है.

काशीपुर: उधम सिंह नगर जिले में राशन कार्डों के सत्यापन का अभियान फिर से शुरू हो चुका है. जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देश पर नगर निगम काशीपुर और पूर्ति विभाग की टीम मिलाकर प्रत्येक कार्ड धारक का सत्यापन व्यवस्थित ढंग से घर जाकर करेगी.

खाद्य पूर्ति अधिकारी आशुतोष भट्ट ने बताया कि इसके लिए पांच टीमें कार्य कर रही हैं. पिछले तीन दिनों में एसएफओवाई 298 राशन कार्ड, 441 सफेद राशन कार्ड और अंत्योदय के 24 कार्डों की जांच की गई. जिनमें से 19 पीले राशन कार्ड अपात्र पाए गए हैं, जबकि 180 सफेद राशन कार्ड और अंत्योदय में 11 कार्ड अपात्र पाए गए हैं. उन्होंने कहा कि अपात्र राशन कार्ड धारकों की सूची नगर निगम और राशन की दुकान पर चस्पा की जाएगी.

कार्ड धारकों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे और उन्हें अपने पक्ष में जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा. इस अवधि के बाद ही अंतिम निर्णय लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई पात्र होते हुए भी राशन का दुरुपयोग कर रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और अवैध रूप से लिए गए राशन की रिकवरी की जाएगी. यह सत्यापन अभियान पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चलाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का अन्याय न हो. किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

खाद्य पूर्ति निरीक्षक अशुतोष भट्ट ने यह भी बताया कि कई कार्ड धारक सत्यापन से बचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कार्ड प्रस्तुत करने में असमर्थता जता रहे हैं. ऐसे लोगों के राशन वितरण को तत्काल रोक दिया जाएगा. जब तक कि वे पूरी तरह सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते. इस कड़े कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य लाभार्थियों को ही राशन का लाभ मिले और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके. घर-घर जाकर किए जा रहे इस अभियान से यह संदेश स्पष्ट हो गया है कि शासन की प्राथमिकता गरीब और जरूरतमंद जनता तक राशन की सही पहुंच सुनिश्चित करना है.

