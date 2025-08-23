जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए. इस बैठक में विकसित राजस्थान-2047 विजन डॉक्यूमेंट, 2 नीतियों और 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही युवाओं के लिए उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, एयरो स्पोर्ट्स नीति, भूमि आवंटन नीति, नए सोलर प्रोजेक्ट्स, रिम्स की स्थापना और सेवा नियमों में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक के फैसलों की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने दी.

कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय: बैठक में मंजूर किए गए विकसित राजस्थान-2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत 2047 परिकल्पना के अनुरूप है. इसमें वर्ष 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर और वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इस दस्तावेज में शत-प्रतिशत साक्षरता, कौशल आधारित शिक्षा, महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, सतत जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण, किफायती आवास, आधुनिक परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को विशेष प्राथमिकता दी गई है. विभाग अपनी-अपनी कार्ययोजना वर्षवार बनाएंगे और वित्तीय संसाधनों का आकलन कर क्रियान्वयन करेंगे.

कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये फैसले (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, आरपीएससी में अब होंगे 7 की जगह 10 सदस्य

युवाओं के लिए उद्यमिता योजना: युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कैबिनेट ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी. इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को मार्जिन मनी और कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा. योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा. महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा. ऋण पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा. इससे युवा अपने नए उद्यम स्थापित कर सकेंगे या पहले से चल रहे उद्यम का विस्तार कर सकेंगे.

एयरो स्पोर्ट्स और पर्यटन नीति: पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति को मंजूरी दी गई. इस नीति के तहत भूमि का लीज शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष और कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपये प्रति एयरस्ट्रिप प्रति वर्ष तय किया गया है. लीज अवधि अधिकतम 20 वर्ष होगी और अधिकतम 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा सकेगी. इस नीति से एयरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.

इसे भी पढ़ें- गुर्जर आरक्षण: कैबिनेट सब कमेटी बैठक में मृतक के आश्रित को नौकरी, 5 लाख की आर्थिक सहायता का फैसला

राजस्थान मंडपम और आईटी टावर: राज्यवर्धन सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने जयपुर के बी-2 बाईपास पर स्थित 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और आईटी टावर के निर्माण को मंजूरी दी. यह काम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के जरिए होगा. कुल लागत 3700 करोड़ रुपये है, जिसमें 635 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी. परियोजना की अवधि 30 माह तय की गई है. राजस्थान मंडपम 25 एकड़ क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर के रूप में 2200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 7000 से 7500 होगी. इसके अलावा 15 हजार वर्गमीटर भूमि पर यूनिटी मॉल भी बनाया जाएगा.

विधेयक और संशोधन: बैठक में राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई ताकि एक्सप्रेसवे की शुल्क दरें केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुरूप हों. कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2025 को भी मंजूरी दी गई. इसमें श्रमिकों का कार्य समय बढ़ाकर 12 घंटे तक करने, महिलाओं को सुरक्षा शर्तों और लिखित सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति देने का प्रावधान है.

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला: स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को अपग्रेड कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स), जयपुर बनाने का निर्णय लिया गया. यह संस्थान एम्स, दिल्ली की तर्ज पर विकसित होगा और राज्य का एकमात्र पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान होगा. इसके जरिए सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा में नई संभावनाएं बढ़ेंगी.

इसे भी पढ़ें- भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज, जमीन आवंटन सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा

भूमि आवंटन और मत्स्य संशोधन: राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 को मंजूरी दी. इसमें सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक, चिकित्सकीय और औद्योगिक इकाइयों को पारदर्शी और सरल प्रक्रिया से भूमि मिलेगी. यह नीति भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करेगी. मत्स्य अपराधों को रोकने के लिए राजस्थान मत्स्य (संशोधन) विधेयक 2025 भी पारित किया गया, जिसमें जुर्माने की राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये और पुनः अपराध पर 50 हजार रुपये तक करने का प्रावधान है.

सेवा नियम और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स: सेवा नियमों में संशोधन के तहत विधानसभा उप मार्शल पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव अवधि में बदलाव किया गया है. तकनीकी शिक्षा सेवा में प्रतियोगी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी और न्यूनतम योग्यता अंक 40 प्रतिशत रखे जाएंगे. महाविद्यालय शिक्षा सेवा परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36 प्रतिशत और औसत 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे.

इसे भी पढ़ें- कैबिनेट सब कमेटी की बैठक: जोगाराम पटेल बोले, 'कानून के दायरे में अपनी अनुशंसा सरकार को भेजेंगे'

जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: बैठक में नए सोलर प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी दी गई. 1283 हेक्टेयर भूमि पर लगने वाली इन परियोजनाओं से प्रदेश में 2400 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का सृजन होगा. इसके अलावा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी लागू किया जाएगा. यह योजना आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की स्थिति सुधारने के लिए लाई जा रही है. परवन बांध डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को 52 करोड़ रुपये से अधिक की विशेष अनुग्रह राशि देने का भी निर्णय लिया गया.

वन स्टेट-वन इलेक्शन पर चर्चा: कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें वन स्टेट-वन इलेक्शन पर चर्चा की गई. पंचायत और शहरी निकाय परिसीमन से जुड़ी रिपोर्ट को मंजूरी दी गई और ओबीसी आयोग को 3 माह में आरक्षण संबंधी अनुशंसा देने का समय दिया गया. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह का टकराव नहीं है और चुनाव समय पर होंगे.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान संकल्प पत्र 2023 की समीक्षा: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का दावा-65 फीसदी वादे पूरे

इसे भी पढ़ें- एसआई भर्ती परीक्षा: कैबिनेट सब कमेटी ने एक बार फिर से की समीक्षा, जल्द सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट