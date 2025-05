ETV Bharat / state

झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के बदले गए डीसी, आईएएस कंचन सिंह को सिमडेगा की जिम्मेदारी - IAS TRANSFER

झारखंड मंत्रालय ( ईटीवी भारत )

Published : May 26, 2025 at 7:01 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 7:17 PM IST

रांची: झारखंड में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. इसके तहत कई जिलों के उपायुक्त बदले गए हैं. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा को बोकारो के जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया गया है. वहीं बागवानी निदेशक फैज अक अहमद मुमताज को रामगढ़ का जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया गया है. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के निदेशक आदित्य रंजन को धनबाद का जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया गया है. वहीं उच्च शिक्षा निदेशक रामनिवास यादव को जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त गिरिडीह की जिम्मेदारी दी गई है. कंचन सिंह बनी सिमडेगा उपायुक्त, नमन प्रियेश लकड़ा को देवघर की जिम्मेदारी सरकार के अवर सचिव विनोद कुमार के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार कंचन सिंह को सिमडेगा का जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया गया है. इसके अलावा आर रॉनीटा को खूंटी की नए उपायुक्त बनाई गई है. राज्य सरकार ने गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को देवघर का जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया है. पर्यटन निदेशक अंजली यादव को गोड्डा के जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाई गई हैं. वहीं गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त होंगे. रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं वित्त विभाग में अंकेक्षण निदेशालय के निदेशक नितिश कुमार सिंह सरायकेला खरसावां के जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त होंगे. जियाडा के प्रबंध निदेशक प्रेरणा दीक्षित को गुमला के जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाई गई हैं. प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह हजारीबाग के जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त होंगे. कृषि निदेशक कुमार ताराचंद को लोहरदगा जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बनाया गया है. वहीं उपविक विकास आयुक्त दुमका के अभिजीत सिन्हा को दुमका में ही पद स्थापित करते हुए जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त के पद पर तैनात किया गया है.

