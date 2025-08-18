पटना: बिहार में लगातार प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। राज्य सरकार समय-समय पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है. इसी कड़ी में आज सोमवार को बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक और बड़ी अधिसूचना जारी की गई है. इसमें कई आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर और नई पदस्थापना की गई है.

इन आईएएस अधिकारियों का तबादला: सूचना के मुताबिक, पूर्णिया की उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद चंद्रिमा अत्री को उनके वर्तमान पद से मुक्त कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है. वहीं, गरिमा लोहिया, जिन्हें पहले सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने के लिए रखा गया था, को अब अनुमंडल पदाधिकारी पालीगंज, पटना के पद पर पोस्टिंग दी गई है.

बिहार में प्रशासनिक फेरबदल (ETV Bharat)

इस अधिकारी को मिली पूर्वी चंपारण की जिम्मेदारी: इसी तरह, तुषार कुमार को मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है. अनिरुद्ध पांडे को मोहनिया अनुमंडल पदाधिकारी, कैमूर में तैनात किया गया है. वहीं, कृतिका मिश्रा को पकड़ीदयाल अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

अंजली शर्मा बनी विशेष कार्य पदाधिकारी: आकांक्षा आनंद को बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के रूप में नई पोस्टिंग दी गई है. प्रद्युम्न सिंह यादव को गोगरी अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया बनाया गया है. वहीं, अंजली शर्मा को विशेष कार्य पदाधिकारी के तौर पर समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना में पदस्थापित किया गया है.

आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों का तबादला (ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग में इस अधिकारी को जिम्मेदारी: इसके अतिरिक्त, रोहित कर्दम को शेखपुरा अनुमंडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है. शिप्रा विजय कुमार चौधरी को विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, पटना बनाया गया है. वहीं, नेहा कुमारी को विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

आईएएस अधिकारियों का तबादला (ETV Bharat)

क्यो हो रहा तबादला?: गृह विभाग से जारी अधिसूचना में साफ किया गया है कि सभी अधिकारियों को उनके नए पदों पर अगले आदेश तक कार्यरत रहना होगा. सरकार का मानना है कि इस फेरबदल से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और जिला स्तर पर विकास कार्यों की गति और मजबूत होगी.

गौरतलब हो कि पिछले कुछ महीनों से बिहार में लगातार अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं. सरकार का कहना है कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, ताकि अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त कर बेहतर तरीके से काम कर सकें.

