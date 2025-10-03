ETV Bharat / state

बिहार में कई IAS अधिकारियों का तबादला, पटना को मिला नया कमिश्नर, चंद्रशेखर गए नीतीश के पास

चुनावी साल में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला जारी है. शुक्रवार को हुए ट्रांसफर में चंद्रशेखर मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव हैं. आगे पढ़ें पूरी खबर

IAS OFFICER TRANSFER IN BIHAR
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 3, 2025 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गयी सूचना के अनुसार पटना प्रमंडल का नया कमिश्नर अनिमेष कुमार पराशर को बनाया गया है. इसके साथ ही अनिमेष कुमार पाराशर बिहार राज्य निर्माण विकास निर्माण निगम (बुडको) के प्रबंध निदेशक (एमडी) के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे. इससे पहले वह पटना नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर थे.

चंद्रशेखर बने CM सचिवालय के सचिव : वर्तमान कमिश्नर डॉ चंद्रशेखर अब मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव होंगे. इसके साथ ही उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. चंद्रशेखर पटना के डीएम भी रह चुके हैं और फिलहाल पटना के कमिश्नर हैं. अब मुख्यमंत्री के साथ दिखेंगे.

यशपाल मीणा बने निगम आयुक्त : इसके साथ ही यशपाल मीणा को पटना नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है. इससे पहले वे स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव थे. हिमांशु शर्मा को स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं शीर्षत कपिल अशोक को कम्फेड का प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

कृतिका मिश्रा को अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया गया है. प्रधुम्न सिंह यादव को अपर नगर आयुक्त पटना नगर निगम के पद पर स्थापित किया गया है. बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा एक सप्ताह के अंदर होने वाली है और उससे पहले नीतीश सरकार ने अधिकारियों के तबादले का यह फैसला लिया है.

IAS OFFICER TRANSFER IN BIHAR
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गयी सूचना (ETV Bharat)
IAS OFFICER TRANSFER IN BIHAR
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गयी सूचना (ETV Bharat)

लगातार हो रहा है ट्रांसफर : दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पिछले कुछ महीनों से लगातार अधिकारियों का तबादला हो रहा है. आईएएस से लेकर आईपीएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का तबादला हुआ है. जहां कई बार विपक्ष के नेता इसपर सवाल खड़े करते हैं वहीं सरकार इसे नियमित ट्रांसफर करार दे रही है.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में 10 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें पूरी लिस्ट

चुनाव से पहले बिहार में ताबड़तोड़ ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतीश कुमार ने उठाया बड़ा कदम

बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, देखें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

For All Latest Updates

TAGGED:

बिहार में आईएएस अधिकारी का तबादलाTRANSFER POSTING IN BIHARNITISH KUMARIAS OFFICER TRANSFER IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मगध-शाहाबाद की 48 में से 80% सीट जीतने के लिए NDA का 'मास्टर प्लान', पवन सिंह साबित होंगे 'तुरुप का इक्का'?

दरभंगा में सिक्सर लगाएंगे संजय सरावगी या महागठबंधन के सिर सजेगा ताज, जानें सियासी समीकरण

Explainer: 20 साल से बिहार के CM लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं नीतीश कुमार?

मतदान करने पर नक्सली करते थे खून-खराबा, बिहार के गया में आज कैसे हैं हालात, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.