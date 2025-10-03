ETV Bharat / state

बिहार में कई IAS अधिकारियों का तबादला, पटना को मिला नया कमिश्नर, चंद्रशेखर गए नीतीश के पास

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गयी सूचना के अनुसार पटना प्रमंडल का नया कमिश्नर अनिमेष कुमार पराशर को बनाया गया है. इसके साथ ही अनिमेष कुमार पाराशर बिहार राज्य निर्माण विकास निर्माण निगम (बुडको) के प्रबंध निदेशक (एमडी) के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे. इससे पहले वह पटना नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर थे.

चंद्रशेखर बने CM सचिवालय के सचिव : वर्तमान कमिश्नर डॉ चंद्रशेखर अब मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव होंगे. इसके साथ ही उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. चंद्रशेखर पटना के डीएम भी रह चुके हैं और फिलहाल पटना के कमिश्नर हैं. अब मुख्यमंत्री के साथ दिखेंगे.

यशपाल मीणा बने निगम आयुक्त : इसके साथ ही यशपाल मीणा को पटना नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है. इससे पहले वे स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव थे. हिमांशु शर्मा को स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं शीर्षत कपिल अशोक को कम्फेड का प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

कृतिका मिश्रा को अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया गया है. प्रधुम्न सिंह यादव को अपर नगर आयुक्त पटना नगर निगम के पद पर स्थापित किया गया है. बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा एक सप्ताह के अंदर होने वाली है और उससे पहले नीतीश सरकार ने अधिकारियों के तबादले का यह फैसला लिया है.