मंडी: सर्दियों और गर्मी में पर्यटकों से गुलजार रहने वाला हिमाचल प्रदेश मानसून सीजन आते ही भारी बारिश और आपदा की मार से सिहर उठता है. मानसून सीजन में बादल फटने, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाओं से न सिर्फ नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे, बल्कि कई गांवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगता है. इस बार भी मानसून सीजन में हिमाचल को भारी नुकसान पहुंचा है. बात अगर मंडी जिले की करें तो यहां बालीचौकी उपमंडल की ग्राम पंचायत देवधार और माणी के लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं. ये लोग अपने ही आशियाने में सुरक्षित नहीं है.
यहां आपदा के कारण प्रभावित हुआ हर शख्स इसी इंतजार में है कि सरकार उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर जमीन मुहैया करवाएगी और वे फिर से अपना आशियाना बसाने की कवायद शुरू करेंगे, लेकिन लगता है कि प्रभावितों को अभी इसके लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
ग्राम पंचायत देवधार के प्रधान देवराज ठाकुर ने बताया, "सरकार, प्रशासन, स्थानीय पंचायत और दानी सज्जनों के सहयोग से प्रभावितों की हरसंभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है. जनता से सहयोग की अपील भी की गई है और इसके लिए एक क्यूआर कोड भी जारी किया गया है, जो भी धनराशि एकत्रित हो रही है, उसे प्रभावितों में सभी के समक्ष आवंटित किया जाएगा".
बालीचौकी उपमंडल की ग्राम पंचायत देवधार और माणी के आपदा प्रभावितों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बरसात का जो पानी उनके गांव वालों के लिए संजीवनी का काम करता था, वही एक दिन आफत की बौछारें लेकर बरसेगा. इन दो पंचायतों में जमीन के धंसने का सिलसिला कुछ इस कद्र शुरू हुआ कि वो अब रूकने का नाम नहीं ले रहा है. 7 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. जबकि 13 घर रहने लायक नहीं बचे हैं.
आपदा प्रभावित केवल राम, गुमत राम, होशियार सिंह, राम सिंह, डोला राम और युद्धवीर सिंह ने कहा, "हम लोगों ने सरकार से एक ही स्वर में मांग उठाई है कि उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर जमीन मुहैया करवाई जाए. ताकि वे वहां पर फिर से अपना घर-बार बसाने की कवायद शुरू कर सकें. हम सभी प्रभावित अपने रिश्तेदारों के पास शरण लिए हुए हैं".
बालीचौकी उपमंडल में 102 घर आपदा की चपेट में आए हैं. जिनमें से 26 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं. जबकि 76 घरों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है. अभी तक प्रभावितों को 2 लाख 30 हजार की फौरी राहत बांटी जा चुकी है. डीसी मंडी के निर्देशों पर प्रभावितों को आगामी मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज गति के साथ किया जा रहा है, ताकि इन्हें जल्द से जल्द मुआवजा राशि मिल सके":- देवी राम, एसडीएम, बालीचौकी
बता दें कि बालीचौकी उपमंडल का आधा भाग सराज विधानसभा क्षेत्र में ही आता है. इस उपमंडल में वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा में भी काफी नुकसान हुआ था और इस वर्ष भी काफी नुकसान देखने को मिल रहा है.
