गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से तीन दिन के लिए कई उड़ानें रद्द, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से अगले तीन दिनों तक कई उड़ानें निरस्त रहेंगी. वायुसेना दिवस को लेकर छह अक्टूबर को फ़ुल ड्रेस रिहर्सल और आठ अक्टूबर को मुख्य परेड का आयोजन किया जाएगा. इस बीच छह से आठ अक्टूबर तक सुबह साढ़े 8 बजे से 11:30 बजे तक वायुसेना दिवस समारोह के कारण एयर स्पेस बंद रहेगा. हिंडन सिविल टर्मिनल से बेंगलुरु, चेन्नई, पटना, भुवनेश्वर और वाराणसी की उड़ानों को निरस्त किया गया है.

दरअसल, मौजूदा समय में हिंडन सिविल टर्मिनल से चार उड़ान कंपनियों द्वारा उड़ानों का संचालन किया जाता है. जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्टार एयर और Flybig शामिल है. अधिकतर उड़ानों का संचालन इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा किया जाता है. हिंडन सिविल टर्मिनल के एयरपोर्ट डॉयरेक्टर डॉ चीलाका महेश के मुताबिक छ:, सात और आठ अक्तूबर को सुबह 8:30 AM से 11:30 AM के बीच संचालित होने वाली सभी उड़ानें निरस्त रहेंगी. 8 अक्टूबर को सुबह साढ़े 11 बजे के बाद से उड़ानों का संचालन सामान्य हो जाएगा.

हिंडन हवाई अड्डे से कई शहरों के लिए उड़ानें 6 से 8 अक्टूबर तक रद्द की गई. (ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, वायुसेना दिवस के अवसर पर कई वीवीआईपी हिंडन एयर फ़ोर्स स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. जिसमें से अधिकतर VVIP दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचेंगे. इस दौरान गाजियाबाद में कई रूटों पर रूट डायवर्ट रहेगा. मौजूदा समय में ग़ाज़ियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से दर्जनभर से अधिक शहरों के लिए तकरीबन 40 से अधिक उड़ानों का संचालन प्रतिदिन होता है.

जुलाई में इंडिगो द्वारा उड़ान सेवा शुरू होने के बाद हिंडन सिविल टर्मिनल पर यात्रियों की संख्या में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है. प्रतिदिन हिंडन से टर्मिनल से 5 हज़ार से अधिक यात्रियों का आवागमन होता है. संभावना जतायी जा रही है कि दिवाली तक हिंडन से लखनऊ और प्रयागराज के लिए भी उड़ानें संचालित हो सकती है.