बिहार चुनाव में डॉक्टरों की नई पारी, अब ऑपरेशन टेबल से विधानसभा जाने की तैयारी

चुनावी समर में जहां नेता समीकरण साधने में जुटे हैं, वहीं बड़ी संख्या में डॉक्टर भी चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी में हैं. पढ़ें

BIHAR DOCTOR ENTRY INTO POLITICS
बिहार की राजनीति में डॉक्टरों की एंट्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2025 at 2:52 PM IST

10 Min Read
कृष्णनंदन की रिपोर्ट

पटना: जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती जा रही है. अब इसी कड़ी में इस बार बड़ी संख्या में डॉक्टर भी चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने वाले ये चिकित्सक अब जनता के ‘जनप्रतिनिधि’ बनने का सपना देख रहे हैं.

विधायक बनने चले डॉक्टर: उनका तर्क साफ है कि चिकित्सा सेवा भी समाज सेवा है, लेकिन व्यापक स्तर पर नीतियां बनाने और जनहित में ठोस निर्णय लेने का सबसे सशक्त माध्यम राजनीति ही है. यही कारण है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सर्जरी, हड्डी रोग और नेत्र चिकित्सा जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के डॉक्टर भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं.

BIHAR DOCTOR ENTRY INTO POLITICS
मरीज देखते डॉ. सुनील कुमार (ETV Bharat)

राजनीति में क्यों आना चाहते हैं चिकित्सक: डॉक्टरों का मानना है कि अस्पताल के वार्ड से लेकर सचिवालय के गलियारे तक, समस्याओं को उन्होंने करीब से देखा है. लेकिन असली बदलाव तभी संभव है जब नीतिनिर्माण में उनकी भागीदारी हो. इस बार चुनाव में ऐसे कई चेहरे सामने आए हैं जिन्होंने वर्षों तक अस्पताल की सफेद ड्रेस पहनी, लेकिन अब जनता की सेवा के लिए सफेद कुर्ता पहनकर विधान सभा की दहलीज़ तक पहुंचने की तैयारी में हैं.

मधेपुरा मेडिकल कॉलेज सर्जन डॉ. कुंदन सुमन से खास बातचीत (ETV Bharat)

सिंहेश्वर से चुनावी मैदान में उतरेंगे डॉ. कुंदन सुमन: मधेपुरा जिले की सिंहेश्वर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से दावेदारी पेश करने वाले डॉ. कुंदन सुमन इस चर्चा में प्रमुख हैं. डॉ. कुंदन वर्तमान में मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में सर्जन के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले वह पीएमसीएच, पटना में जूनियर डॉक्टर रहते हुए बिहार जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव भी रह चुके हैं.

डॉ. कुंदन सुमन ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि अपनी सर्जरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह गृह जिले में पोस्टेड हुए, तो लोगों से जुड़ाव और गहरा हो गया. वह कहते हैं, लोगों और वरिष्ठजनों के प्रोत्साहन पर ही मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है. चिकित्सा सेवा में भी समाजसेवा होती है, लेकिन सक्रिय राजनीति से व्यापक स्तर पर बदलाव किया जा सकता है.

BIHAR DOCTOR ENTRY INTO POLITICS
मधेपुरा मेडिकल कॉलेज सर्जन डॉ. कुंदन सुमन (ETV Bharat)

"राज्य में डॉक्टरों के साथ उचित व्यवहार नहीं होता. उन्हें मिलने वाली तनख्वाह कम है और सुरक्षा की समस्याएं अलग हैं. वहीं आम लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पातीं, खासकर मेरे क्षेत्र में, इसीलिए मैंने राजनीति में आने का मन बनाया ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर सकूं और अपने क्षेत्र में बेहतर योजनाएं लागू करवा सकूं."- डॉ. कुंदन सुमन,सर्जन,मधेपुरा मेडिकल कॉलेज

नीतियां बनाने का है मकसद: डॉ. कुंदन ने बताया कि राजनीति में आने का उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि नीतियां बनाना है. वह कहते हैं, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन में रहते हुए मैंने देखा कि कई नीतियां गलत तरीके से बनती हैं. अगर नीतिनिर्माण सही होता तो किसी को परेशानी नहीं होती. इसी अनुभव ने मुझे राजनीति की ओर खींचा.

हालांकि सिंहेश्वर सीट से फिलहाल राजद विधायक चंद्रशेखर यादव हैं, लेकिन डॉ. कुंदन का कहना है कि उनका उनसे कोई मतभेद नहीं है. वह केवल पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. उन्हें पार्टी पर भरोसा है और क्षेत्र की जनता के साथ लगातार संपर्क में हैं.

पिता-दादा की परंपरा और तेजस्वी यादव से जुड़ाव: डॉ. कुंदन सुमन बताते हैं कि उनके पिता और दादा समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं और लालू प्रसाद यादव से भी निकट संबंध रखते थे. इसी वजह से उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को चुना. उनके मुताबिक, राजद अब "ए टू जेड पार्टी" बन चुकी है जिसमें सभी वर्ग और समुदाय की आवाज़ शामिल है. वह तेजस्वी यादव को एक युवा और प्रगतिशील नेता मानते हैं. वह कहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में विकास के लिए काम करना चाहते हैं और सभी वर्गों की बात करते हैं. इसलिए वह उनसे प्रभावित हैं.

बरबीघा से हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. ऋषभ कुमार की एंट्री: दूसरे बड़े चेहरे के तौर पर शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा सीट से डॉ. ऋषभ कुमार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. डॉ. ऋषभ बिहार के जाने-माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और फिलहाल आईजीआईएमएस में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं.

हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. ऋषभ कुमार से खास बातचीत (ETV Bharat)

"चिकित्सा क्षेत्र में पैसा, नाम और प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन यहां सबसे बड़ा सामाजिक संपर्क मिलता है. विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के मरीजों से मिलने का अनुभव बताता है कि राज्य का स्वास्थ्य ढांचा बेहद कमजोर है. यही वजह है कि मैंने राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया है."- डॉ. ऋषभ कुमार,हड्डी रोग विशेषज्ञ

सत्ता में आते ही करेंगे ये काम: बरबीघा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति पर बात करते हुए डॉ. ऋषभ ने बताया कि वहां का रेफरल अस्पताल वर्षों से निष्क्रिय है. वहां आज तक कोई सर्जरी नहीं हुई है. छोटी से छोटी बीमारी पर भी मरीजों को पटना रेफर कर दिया जाता है. मेरा प्रयास होगा कि यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हो और अस्पताल को कार्यशील बनाया जाए. छोटी-छोटी बीमारी का इलाज कराने के लिए लोगों को पटना न आना पड़े.

BIHAR DOCTOR ENTRY INTO POLITICS
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. ऋषभ कुमार (ETV Bharat)

मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना: डॉ. ऋषभ कुमार का विज़न केवल अस्पताल तक सीमित नहीं है. उनके अनुसार, वह चाहें तो निजी स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि सरकार के सहयोग से इसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है. उनका लक्ष्य अपने जिले में एक मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करना है.

साथ ही, वह स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं. शेखपुरा को वह बिहार का सबसे पिछड़ा जिला मानते हैं और कहते हैं कि सबसे ज्यादा पलायन यहीं से होता है. वह बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि जिले के युवाओं को सम्मानजनक रोजगार यहीं मिले, ताकि पलायन रुके.

पार्टी नहीं हुई तय: राजनीतिक दलों से बातचीत पर उन्होंने कहा कि कई पार्टियों से उन्हें ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है. उनका स्पष्ट कहना है कि मेरे लिए पार्टी नहीं, जनता का मुद्दा अहम है. मैं नली-गली के मुद्दों से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत सवालों पर राजनीति करना चाहता हूं. राज्य के विकास के लिए बेहतर नीति तैयार करना चाहता हूं.

नेत्र चिकित्सक डॉ. सुनील कुमार से खास बातचीत (ETV Bharat)

विकासशील इंसान पार्टी से डॉ. सुनील की दावेदारी: इसी क्रम में तीसरा बड़ा नाम है डॉ. सुनील कुमार, जो जाने-माने नेत्र चिकित्सक हैं. वह विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं. डॉ. सुनील बताते हैं कि पार्टी की रणनीति के अनुसार उनके पास तारापुर, बाढ़ और अमनौर तीन सीटों पर विकल्प हैं. टिकट मिलने पर वह इनमें से किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे.

कभी सीएम नीतीश के थे करीबी: डॉ. सुनील इससे पहले 15 वर्षों तक जदयू के साथ रहे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नजदीकी माने जाते थे. लेकिन अब वह मानते हैं कि नीतीश कुमार की उम्र बढ़ चुकी है और वे अपनी नीतिगत गलतियों को स्वीकार कर सुधार नहीं कर पा रहे हैं. उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, लेकिन अब बिहार को नई सोच और नई ऊर्जा की जरूरत है.

"विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी और महागठबंधन में शामिल तेजस्वी यादव युवा हैं और भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं. मेरा मकसद राजनीति में आकर नीतिनिर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनना और जनता की सेवा करना है. विधायिका में पहुंचकर ही आम लोगों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है."- डॉ. सुनील कुमार, नेत्र चिकित्सक

BIHAR DOCTOR ENTRY INTO POLITICS
नीतीश के रह चुके हैं करीबी (ETV Bharat)

कुम्हरार से चुनावी तैयारी में डेंटिस्ट डॉ. धर्मेंद्र कुमार: पटना के कुम्हरार विधानसभा सीट से इस बार एक और डॉक्टर अपनी किस्मत आज़माने की तैयारी में हैं. डॉ. धर्मेंद्र कुमार, जो पटना के जाने-माने डेंटिस्ट हैं, फिलहाल जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में सक्रिय हैं और पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में पदाधिकारी भी हैं. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वे कुम्हरार से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जदयू का दामन थामा है.

'पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को राजनीति में आना जरूरी': डॉ. धर्मेंद्र का कहना है कि वे चंद्रवंशी समाज से आते हैं और अपने समाज के साथ-साथ अन्य सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राजनीति में आए हैं. चिकित्सा सेवा के जरिये उन्होंने वर्षों तक समाजसेवा की, लेकिन अब उनका मानना है कि बड़े स्तर पर बदलाव लाने के लिए नीतिनिर्माण में सक्रिय होना जरूरी है.

डेंटिस्ट डॉ. धर्मेंद्र कुमार से खास बातचीत (ETV Bharat)

कर्पूरी के बाद नीतीश अतिपिछड़ा के सबसे हितैषी: ईटीवी भारत से खास बातचीत में डॉ धर्मेंद्र ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के लिए जितना काम किया है, शायद ही किसी ने किया हो. कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की बात करते हुए डॉ. धर्मेंद्र ने बताया कि वहां का सैदपुर नाला क्षेत्र उनका फोकस है. हमारा लक्ष्य है कि सैदपुर नाले के ऊपर 60 फीट चौड़ी सड़क बने, जिससे लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी. इसके अलावा विधान सभा पहुंचकर पूरे प्रदेश के हित में काम करना मेरी प्राथमिकता होगी.

"कर्पूरी ठाकुर के बाद अति पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा नेतृत्व अगर किसी ने दिया है तो वह नीतीश कुमार हैं. पटना में जितना विकास दिख रहा है, वह सब नीतीश कुमार के कार्यकाल की देन है."- डॉ. धर्मेंद्र कुमार,डेंटिस्ट

BIHAR DOCTOR ENTRY INTO POLITICS
डेंटिस्ट डॉ. धर्मेंद्र कुमार (ETV Bharat)

अस्पताल से विधानसभा तक का नया ट्रेंड: बिहार में डॉक्टरों का राजनीति में आना नया नहीं है, लेकिन इस बार उनकी संख्या उल्लेखनीय है. वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण बताते हैं कि डॉक्टरों का समाज से सीधा संपर्क होता है. वे रोजाना मरीजों की तकलीफ देखते हैं और उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं.

"यह अनुभव उन्हें राजनीतिक मंच पर मजबूत बनाता है. बिहार की चुनावी राजनीति इस बार कई नए चेहरों को देखने वाली है. इनमें डॉक्टरों की एंट्री सबसे अलग होगी क्योंकि यह समाज के प्रबुद्ध वर्ग माने जाते हैं. इस बार विधानसभा चुनाव में लगभग दर्जन भर चिकित्सक चुनावी समर में उतरने वाले हैं."- इंद्रभूषण, वरिष्ठ पत्रकार

