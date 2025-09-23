ETV Bharat / state

नवरात्रि के दूसरे दिन मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे हजारों श्रद्धालु, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर मांगी सुख शांति

नवरात्रि के दूसरे दिन भी मां के भक्तों का तांता छिन्नमस्तिका मंदिर में लगा रहा. यहां हजारों श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर आशीर्वाद मांगा.

Chhinnamastika Temple decorated with flowers
फूलों से सजा छिन्नमस्तिका मंदिर (Etv Bharat)
रामगढ़: नवरात्रि हिन्दू धर्म का प्रमुख पर्व है, जिसमें मां दुर्गा के नौ रूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है. शारदीय नवरात्र को लेकर चारों ओर उत्साह का माहौल है. भक्ति भाव में रामगढ़ के साथ-साथ झारखंड में भी श्राद्धलु, भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं. मंदिरों और पंडालों में भक्त, मां की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं. इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका की पूजा करने से श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है.

मां छिन्नमस्तिका मंदिर में लगा भक्तों का तांता

रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए पहुंच रही है. भक्ति भाव के साथ मां की पूजा अर्चना के साथ-साथ साधक, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं. जिले के कोने-कोने से भक्त यहां पहुंच रहे हैं और मां की आराधना कर रहे हैं. शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है.

मां छिन्नमस्तिका मंदिर में नवरात्रि की धूम (Etv Bharat)

कोलकाता के कारीगरों ने दिया मंदिर को भव्य रूप

नवरात्रि को लेकर मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर को कोलकाता से आए 15 कारीगरों की टीम ने मंदिर को भव्य स्वरूप दिया है. मंदिर को चारों ओर फूलों से सजा गया है जो मंदिर की भव्यता को और भी आकर्षित बना रहा है. मंदिर में फूलों की सजावट देखते ही बन रही है. मंदिर के वरिष्ठ पुजारी असीम पंडा ने बताया कि मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी मां की पूजा अर्चना की जा रही है.

Maa Chinnamastika Temple decorated with flowers
फूलों से सजा मां छिन्नमस्तिका मंदिर (Etv Bharat)

दुर्गा माता को आज विशेष भोग लगाया जाएगा. सुबह मंगला आरती के बाद से ही भक्त, मां के दरबार में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं. दोपहर में आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया. ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के अवसर पर माता की विशेष कृपा भक्तों को मिलती है. जिसके कारण भक्त, माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं: सुबोध पंडा, मंदिर पुजारी

