देवघर: जिले के देवीपुर प्रखंड में बने एम्स आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है. वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एम्स की नींव रखी थी और धीरे-धीरे यह अस्पताल लोगों को सेवा देने लायक बनता चला गया. झारखंड के देवघर में एम्स खोलने के पीछे का उद्देश्य संथाल परगना क्षेत्र में रहने वाले सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना था, लेकिन पिछले सात वर्षों में देवघर एम्स पूरी तरह से शुरू भी नहीं हो पाया है. इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है.

देवघर एम्स में कई विभाग चालू नहीं

वर्तमान में देवघर एम्स के कई ऐसे विभाग हैं जो अब तक शुरू नहीं हुए हैं. पूर्ण रूप से एम्स की शुरुआत नहीं होने की वजह से संथाल क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है. इसे लेकर स्थानीय लोग और विपक्ष में बैठे जनप्रतिनिधि अक्सर सवाल उठाते रहे हैं.

जानकारी देते देवघर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में देवघर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय बताते हैं कि “एम्स अपने आप में बड़ा संस्थान है और ऐसे संस्थान को शुरू होने में वक्त लगता है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 के बाद दो वर्षों तक कोरोना की वजह से एम्स का काम बाधित रहा. जैसे ही कोरोना काल समाप्त हुआ तो धीरे-धीरे एम्स का काम पूरा किया जा रहा है.”

देवघर एम्स में कुल 39 विभाग

देवघर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि एम्स में कुल 39 विभाग बनाए गए हैं. जिसमें से वर्तमान में करीब 35 विभाग ऑपरेशनल हैं. शेष चार विभाग फंक्शनल होना बाकी है. जिसमें ऑन्कोलॉजी (oncology), इनडोक्रनोलॉजी (endocrinology), नेफ्रोलॉजी(nephrology) जैसे विभाग अभी भी शुरू नहीं हुए हैं. इसको शुरू करने की प्रक्रिया एम्स प्रबंधन और भारत सरकार की तरफ से की जा रही है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये सभी महत्वपूर्ण विभाग भी जल्द ही देवघर एम्स में शुरू हो जाएंगे.

देवघर एम्स. (फोटो-ईटीवी भारत)

ब्लड बैंक भी नहीं

वर्तमान में देवघर एम्स में ब्लड बैंक की भी व्यवस्था नहीं है. देवघर एम्स के कार्यकारी निदेशक सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि जल्द ही ब्लड बैंक की भी शुरूआत कर दी जाएगी. फिलहाल ब्लड बैंक स्टोरेज से मरीजों को खून मुहैया कराया जाता है. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अगले एक से दो महीने में ब्लड बैंक का भी लाइसेंस मिल जाएगा. जिससे एक यूनिट ब्लड से कई मरीजों की जान बचाई जा सकेगी.

कई विभागों में फैकल्टी की कमी

गौरतलब है कि देवघर के देवीपुर में स्थित 240 एकड़ में बने एम्स में फिलहाल लगभग 150 फैकल्टी काम कर रहे हैं और करीब एक हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत हैं. एम्स प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार अभी भी कई विभागों में फैकल्टी की घोर कमी है और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति होनी है.

देवघर एम्स आपातकालीन सेवा भवन. (फोटो-ईटीवी भारत)

देवघर एम्स के कार्यकारी निदेशक के अनुसार आने वाले नए वर्ष में देवघर एम्स पूरी तरह से लोगों की सेवा के लिए तैयार हो जाएगा. अब देखने वाली बात होगी कि पिछले आठ वर्षों से बन रहा एम्स कब तक संथाल परगना के लोगों की जटिल एवं गंभीर बीमारियों का इलाज करने लायक बन पाता है.

