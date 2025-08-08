Essay Contest 2025

पलामू जोन में क्रिमिनल के खिलाफ स्पेशल ड्राइव के तहत 88 गिरफ्तार, कुख्यात अपराधियों की संपत्ति की जांच शुरू - SPECIAL DRIVE AGAINST CRIMINAL GANG

पलामू जोन के तहत गढ़वा, लातेहार एवं पलामू में क्रिमिनल गैंग के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाया गया. जिसमें 88 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.

Sunil Bhaskar, Zonal IG, Palamu
सुनील भास्कर, जोनल आईजी, पलामू (Etv bharat)
Published : August 8, 2025 at 1:44 PM IST

पलामू: गढ़वा, लातेहार एवं पलामू में क्रिमिनल गैंग के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाया गया. स्पेशल ड्राइव के तहत 88 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 170 वारंट का निष्पादन किया गया है. पुलिस के स्पेशल ड्राइव में ऐसे 15 अपराधियों के नाम और पता का सत्यापन किया गया है जो संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े हैं.

पलामू के जोनल आईडी सुनील भास्कर के निर्देश के बाद पलामू, गढ़वा और लातेहार में पुलिस ने अपराधी और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव शुरू किया था. स्पेशल ड्राइव के तहत सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और गिरफ्तारी की गई है.

अपराधियों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाया गया है. जिसमें सभी की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई कदम उठा रही है. स्पेशल ड्राइव के दौरान 6 अपराधियों के खिलाफ कुर्की की भी कार्रवाई की गई है. पलामू जोन में अपराधियों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. गंभीर अपराध के मामले के आरोपियों को ए कैटेगरी में रखा गया है जबकि बी और सी अलग-अलग अपराध से जुड़े अपराधियों की कैटेगरी तैयार की गई है: सुनील भास्कर, जोनल आईजी, पलामू

पलामू जिले से 38 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें से 10 अपराधी क्रांतिकारी वन के तहत पकड़े गए हैं. बी कैटेगरी में 28 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. गढ़वा जिला में 39 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें से चार अपराधी कैटेगरी एक और 35 अपराधी कैटेगरी बी में गिरफ्तार हुए हैं.

कुख्यात अपराधियों की संपत्ति की जांच शुरू

लातेहार में 11 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं. पलामू जोन में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई बिंदुओं के तहत कदम उठाए गए हैं. कुख्यात अपराधी एवं और उनसे जुड़े सदस्यों के खिलाफ संपत्ति जांच की भी प्रक्रिया शुरू की गई है.

