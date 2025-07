ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन, सीएम ने किया स्वागत - CONGRESS LEADERS JOINED BJP

पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 19, 2025 at 12:02 AM IST | Updated : July 19, 2025 at 12:07 AM IST 2 Min Read

खटीमा: उत्तराखंड पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस के प्रदेश और जिला स्तर के कई नेताओं ने पार्टी का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है. आज शुक्रवार 18 जुलाई को कांग्रेस के कई नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए. कांग्रेस से बीजेपी में आए सभी नेताओं का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया. कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले नेताओं में सबसे पहला नाम महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मीरा सोनकर का है. इसके अलावा नगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रवीश भटनागर के साथ दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए है. इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यह भाजपा की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास का नतीजा है. भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है. बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के कई नेता. (ETV Bharat)

Last Updated : July 19, 2025 at 12:07 AM IST