खूंटी के कर्रा थाने में है गरुड़ पक्षियों का बसेरा, पुलिस की सुरक्षा में बढ़ाते हैं परिवार

खूंटी के कर्रा थाना में सैकड़ों गरुड़ की छोटी प्रजाति निवास कर रही है. गरुड़ की चहचहाहट की आवाज से पुलिसकर्मियों की सुबह होती है.

पेड़ में गरुड़ समेत दूसरे पक्षी (Etv Bharat)
खूंटी: गरुड़ पक्षियों का बसेरा कर्रा थाना परिसर में है. यहां के लोगों का कहना है कर्रा थाना में गरुड़ की छोटी प्रजाति सालों से आती है. गरुड़ की चहचहाहट से पुलिसकर्मियों की सुबह होती है और शाम तक गरुड़ और दूसरे पक्षियों की आवाज से थाना परिसर गूंजता रहता है.

पुलिस की सुरक्षा में रहते हैं गरुड़ पक्षी

कर्रा थाना परिसर के बगीचे में गरुड़ की छोटी प्रजाति के पक्षियों का प्रवास है. थाना परिसर में गरुड़ पक्षियों का सालों से बसेरा है और पुलिस उन्हें पूरी तरह सुरक्षा देती है. यही नहीं गरुड़ के अलावा मैना, कबूतर, बगुला जैसे पक्षियों का बसेरा है. खूंटी जिले के इस थाने के अलावा इस तरह की पक्षियों का बसेरा कहीं नहीं है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पक्षी को भगवान विष्णु का वाहन बताया गया है. इनसे जुड़ी कई कथा प्रचलित हैं.

खूंटी के कर्रा थाने में हैं गरुड़ पक्षियों का बसेरा (Etv Bharat)

थाना परिसर में रह रहे गरुड़ मौजूद अन्य पक्षियों की चहचहाहट की आवाज से उनकी सुबह होती है.थाना परिसर में एक अलग ही शांति मिलती है. गरुड़ यहां पर खुद को सुरक्षित महसूस करता हैं. यही कारण है कि यहां वर्षों से इनका बसेरा है, लेकिन अक्टूबर माह आते आते अपने पूरे परिवार को लेकर कहीं चले जाते हैं. इनकी वापसी फरवरी में होती है और यह सितंबर महीने तक रहते हैं. थाना परिसर में आम समेत कई पेड़ है लेकिन गरुड़ आम के पेड़ में निवास करते हैं. जबकि बगुला और मैना भी आम के पेड़ में रहते है लेकिन दोनों के रहने का तरीका अलग है. गरुड़ और बगुला के बीच कभी भी हिंसक झड़प नहीं होती है. थाना परिसर में यह दोनों पक्षी शांति से रहते हैं. यही कारण है कि यहां पुलिसकर्मियों के अलावा बाहर से आये लोग भी इनकी चहचहाहट की आवाज से आनंदित रहते हैं: मनीष कुमार, थाना प्रभारी

बोकारो और ओरमांझी में गरुड़ की सबसे छोटी प्रजाति

बर्डमैन के नाम से प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ की टीम के सदस्य पन्ना लाल महतो ने बताया कि पक्षी का अंग्रेजी नाम ओपन बिल स्टॉर्क है और झारखंड में इसकी तीन प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से यह सबसे छोटी प्रजाति है. उन्होंने कहा कि गरुड़ पक्षी की सबसे छोटी प्रजाति झारखंड के बोकारो और ओरमांझी में भी देखने को मिलती है.

वाइल्ड लाइफ टीम के सदस्य ने बताया कि कर्रा थाना परिसर में बड़ी संख्या में ये पक्षी मौजूद हैं और जिले के लिए यह अच्छी खबर है. बर्डमैन पन्नालाल महतो 43 पक्षियों की आवाज निकालते हैं और उनकी भाषा भी समझते हैं. उन्होंने बताया कि इन पक्षियों का प्रजनन काल जून से सितंबर-अक्तूबर के बीच रहता है और बारिश में ये जोड़ियां चुनते हैं और घोंसला बनाकर प्रवास करते हैं.

पक्षियों ने सुरक्षित जगह होने के कारण कर्रा थाना परिसर में अपना प्रवास बना लिया है. इसके अलावा कर्रा थाना परिसर में साइबेरियन पक्षियों का भी बसेरा है. खूंटी के मुरहू इलाके में भी साइबेरियन पक्षी देखने को मिलते हैं लेकिन कर्रा थाना में सबसे अधिक है: पन्नालाल महतो, सदस्य, वाइल्ड लाइफ

