बिहार में अवैध हथियार का भंडाफोड़...9 गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश के भी अपराधी शामिल

पटना पुलिस ने छापेमारी कर 9 अभियुक्तों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. पांच रायफल और बहुत कुछ हुआ बरामद. पढ़ें खबर.

PATNA ILLEGAL WEAPONS
पटना में अवैध हथियार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2025 at 10:26 AM IST

पटना: पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध हथियारों से लैस 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई चौक थाना क्षेत्र के कैमाशिकोह मोहल्ले में गुप्त सूचना के आधार पर की गई. पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस इलाके में 9 से 10 लोग हथियारों के साथ मौजूद हैं, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई शुरू की गई.

अवैध हथियार के साथ 9 गिरफ्तार: नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) परिचय कुमार के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. इस दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कैमाशिकोह मोहल्ले में छापेमारी की और मौके से 9 अभियुक्तों को धर दबोचा है.

बिहार में अवैध हथियार का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

भारी मात्रा में हथियार बरामद: गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किए. इनमें 5 रायफल, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 29 कारतूस और 3 खोखा शामिल है. यह बरामदगी पटना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा अपराध की बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है.

उत्तर प्रदेश के भी हैं अभियुक्त: नगर पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में राजेश कुमार, लोहा सिंह, जयप्रकाश कुमार सिंह, दिनेश कुमार सिंह, राजेश रंजन, सत्येंद्र कुमार, विजय कुमार, बबलू कुमार और मोहम्मद साहबज़ादा शामिल हैं. ये सभी उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं. पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की गहन जांच कर रही है.

Patna Illegal weapons
अवैध हथियार के साथ 9 गिरफ्तार (ETV Bharat)

अपराध की साजिश का खुलासा: प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये अभियुक्त अवैध हथियारों के सहारे किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. कैमाशिकोह मोहल्ले में लंबे समय से संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई.

पुलिस कर रही पूछताछ: फिलहाल सभी गिरफ्तार अभियुक्तों से चौक थाना में पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हथियार कहां से लाए गए और इनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। साथ ही, इस गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश भी तेज कर दी गई है.

Patna Illegal weapons
कई हथियार बरामद (ETV Bharat)

पुलिस की सख्त चेतावनी: पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने साफ कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. राजधानी में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए विशेष अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं. गुरुवार की यह सफलता अपराध पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

"पटना पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने अवैध हथियारों के साथ 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है. पटना में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे." -परिचय कुमार, पूर्वी एसपी, पटना

कानून-व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास: पटना पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल अपराधियों के मंसूबों पर पानी फिरा है, बल्कि आम लोगों में भी सुरक्षा का विश्वास बढ़ा है. पिछले कुछ समय से राजधानी में अवैध हथियारों की बरामदगी की घटनाएं बढ़ी हैं. इस कार्रवाई को अपराधियों के हौसले पस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें-बिहार में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, कट्टा, कारतूस और ड्रिल मशीन बरामद, 6 गिरफ्तार

ETV Bharat Logo

