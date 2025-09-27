ETV Bharat / state

बिहार में अवैध हथियार का भंडाफोड़...9 गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश के भी अपराधी शामिल

Published : September 27, 2025 at 10:26 AM IST

पटना: पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध हथियारों से लैस 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई चौक थाना क्षेत्र के कैमाशिकोह मोहल्ले में गुप्त सूचना के आधार पर की गई. पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस इलाके में 9 से 10 लोग हथियारों के साथ मौजूद हैं, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई शुरू की गई. अवैध हथियार के साथ 9 गिरफ्तार: नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) परिचय कुमार के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. इस दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कैमाशिकोह मोहल्ले में छापेमारी की और मौके से 9 अभियुक्तों को धर दबोचा है. बिहार में अवैध हथियार का भंडाफोड़ (ETV Bharat) भारी मात्रा में हथियार बरामद: गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किए. इनमें 5 रायफल, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 29 कारतूस और 3 खोखा शामिल है. यह बरामदगी पटना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा अपराध की बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है. उत्तर प्रदेश के भी हैं अभियुक्त: नगर पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में राजेश कुमार, लोहा सिंह, जयप्रकाश कुमार सिंह, दिनेश कुमार सिंह, राजेश रंजन, सत्येंद्र कुमार, विजय कुमार, बबलू कुमार और मोहम्मद साहबज़ादा शामिल हैं. ये सभी उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं. पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की गहन जांच कर रही है.