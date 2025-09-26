ETV Bharat / state

बिहार में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, कट्टा, कारतूस और ड्रिल मशीन बरामद, 6 गिरफ्तार

पटना पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. कई देसी कट्टा, कारतूस और ड्रिल मशीन बरामद किया गया.

Patna Mini Gun Factory
पटना में मिनी गन फैक्ट्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: पटना पुलिस ने अपराध और अवैध हथियार कारोबार पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया है. इसी कड़ी में फतुहा थाना क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. इस दौरान तीन संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हथियार व निर्माण सामग्री जब्त की गई.

वाहन चेकिंग में पकड़े गए संदिग्ध: फतुहा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवकों पर संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. तेज रफ्तार से भागने की कोशिश कर रहे इन युवकों को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया. गिरफ्तार युवकों की पहचान सचिन कुमार, अंकित कुमार और शशि कुमार उर्फ छोटे पासवान के रूप में हुई.

अवैध हथियार कारोबार का पर्दाफाश (ETV Bharat)

तलाशी में बरामद हुआ हथियार: पुलिस ने सचिन कुमार की तलाशी के दौरान उसके कमर से एक देसी कट्टा और 3000 रुपये नकद बरामद किए. पूछताछ में शशि कुमार ने खुलासा किया कि यह हथियार उन्होंने बैकुंठपुर, खुसरूपुर के मनीष कुमार और सौरव कुमार से खरीदा था. इन हथियारों का उपयोग डराने-धमकाने और लूटपाट की वारदातों में किया जाता था.

मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा: पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने बैकुंठपुर, खुसरूपुर में मनीष और सौरव से पूछताछ की. दोनों ने बताया कि वे हथियार हरदास बीघा, खुसरूपुर के संजय शर्मा उर्फ संजय मिस्त्री से खरीदते थे. पुलिस ने संजय के घर पर छापेमारी की, जहां एक मिनी गन फैक्ट्री संचालित होती मिली.

भारी मात्रा में हथियार जब्त: छापेमारी में पुलिस ने चार देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के कई औजार बरामद किए. संजय मिस्त्री ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से अवैध हथियार निर्माण का धंधा चला रहा था. इसके अलावा, शशि कुमार के घर से भी एक देसी कट्टा और आठ जिंदा कारतूस बरामद किया गया.

क्या-कुछ हुआ बरामद: पुलिस ने अब तक कुल छह देसी कट्टा, आठ जिंदा कारतूस, चार अधनिर्मित बैरल, चार अधनिर्मित ट्रिगर और हथियार निर्माण के कई औजार जब्त किए हैं. वहीं कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. यह कार्रवाई अवैध हथियारों के नेटवर्क को तोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हुई है.

क्या कहती है पुलिस: पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में अपराध रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. अवैध हथियारों के कारोबारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने इस मिनी गन फैक्ट्री के भंडाफोड़ को बड़ी सफलता बताया, जिससे हथियार सप्लाई की एक प्रमुख कड़ी टूटी है.

"पुलिस गिरफ्तार युवकों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों का पता लगाया जा सके. जांच टीम को शक है कि इस गन फैक्ट्री से कई जिलों में अवैध हथियारों की सप्लाई हो रही थी. पुलिस इस मामले में और सख्ती से कार्रवाई करने की योजना बना रही है."-कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना

ये भी पढ़ें-

चंदन मिश्रा हत्याकांड का प्रतिशोध लेने की चल रही थी तैयारी, तभी पुलिस ने कर दी छापेमारी

खगड़िया में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री, 9 फरार और 3 गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

अवैध हथियार कारोबारMINI GUN FACTORY BUSTED IN PATNAपटना में मिनी गन फैक्ट्रीBIHAR NEWSPATNA MINI GUN FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

सीमांचल दौरे से किसका 'खेल' बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी? नए 'दोस्त' के साथ 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी

नीतीश कुमार का 'नौकरी-रोजगार' वाला दांव, 2025 में युवाओं के भरोसे जीतना चाहते हैं बिहार का चुनाव

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.