बिहार में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, कट्टा, कारतूस और ड्रिल मशीन बरामद, 6 गिरफ्तार
पटना पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. कई देसी कट्टा, कारतूस और ड्रिल मशीन बरामद किया गया.
Published : September 26, 2025 at 11:14 AM IST
पटना: पटना पुलिस ने अपराध और अवैध हथियार कारोबार पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया है. इसी कड़ी में फतुहा थाना क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. इस दौरान तीन संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हथियार व निर्माण सामग्री जब्त की गई.
वाहन चेकिंग में पकड़े गए संदिग्ध: फतुहा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवकों पर संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. तेज रफ्तार से भागने की कोशिश कर रहे इन युवकों को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया. गिरफ्तार युवकों की पहचान सचिन कुमार, अंकित कुमार और शशि कुमार उर्फ छोटे पासवान के रूप में हुई.
तलाशी में बरामद हुआ हथियार: पुलिस ने सचिन कुमार की तलाशी के दौरान उसके कमर से एक देसी कट्टा और 3000 रुपये नकद बरामद किए. पूछताछ में शशि कुमार ने खुलासा किया कि यह हथियार उन्होंने बैकुंठपुर, खुसरूपुर के मनीष कुमार और सौरव कुमार से खरीदा था. इन हथियारों का उपयोग डराने-धमकाने और लूटपाट की वारदातों में किया जाता था.
मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा: पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने बैकुंठपुर, खुसरूपुर में मनीष और सौरव से पूछताछ की. दोनों ने बताया कि वे हथियार हरदास बीघा, खुसरूपुर के संजय शर्मा उर्फ संजय मिस्त्री से खरीदते थे. पुलिस ने संजय के घर पर छापेमारी की, जहां एक मिनी गन फैक्ट्री संचालित होती मिली.
भारी मात्रा में हथियार जब्त: छापेमारी में पुलिस ने चार देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के कई औजार बरामद किए. संजय मिस्त्री ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से अवैध हथियार निर्माण का धंधा चला रहा था. इसके अलावा, शशि कुमार के घर से भी एक देसी कट्टा और आठ जिंदा कारतूस बरामद किया गया.
क्या-कुछ हुआ बरामद: पुलिस ने अब तक कुल छह देसी कट्टा, आठ जिंदा कारतूस, चार अधनिर्मित बैरल, चार अधनिर्मित ट्रिगर और हथियार निर्माण के कई औजार जब्त किए हैं. वहीं कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. यह कार्रवाई अवैध हथियारों के नेटवर्क को तोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हुई है.
क्या कहती है पुलिस: पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में अपराध रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. अवैध हथियारों के कारोबारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने इस मिनी गन फैक्ट्री के भंडाफोड़ को बड़ी सफलता बताया, जिससे हथियार सप्लाई की एक प्रमुख कड़ी टूटी है.
"पुलिस गिरफ्तार युवकों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों का पता लगाया जा सके. जांच टीम को शक है कि इस गन फैक्ट्री से कई जिलों में अवैध हथियारों की सप्लाई हो रही थी. पुलिस इस मामले में और सख्ती से कार्रवाई करने की योजना बना रही है."-कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना
