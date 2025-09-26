ETV Bharat / state

बिहार में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, कट्टा, कारतूस और ड्रिल मशीन बरामद, 6 गिरफ्तार

पटना: पटना पुलिस ने अपराध और अवैध हथियार कारोबार पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया है. इसी कड़ी में फतुहा थाना क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. इस दौरान तीन संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हथियार व निर्माण सामग्री जब्त की गई.

वाहन चेकिंग में पकड़े गए संदिग्ध: फतुहा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवकों पर संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. तेज रफ्तार से भागने की कोशिश कर रहे इन युवकों को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया. गिरफ्तार युवकों की पहचान सचिन कुमार, अंकित कुमार और शशि कुमार उर्फ छोटे पासवान के रूप में हुई.

अवैध हथियार कारोबार का पर्दाफाश (ETV Bharat)

तलाशी में बरामद हुआ हथियार: पुलिस ने सचिन कुमार की तलाशी के दौरान उसके कमर से एक देसी कट्टा और 3000 रुपये नकद बरामद किए. पूछताछ में शशि कुमार ने खुलासा किया कि यह हथियार उन्होंने बैकुंठपुर, खुसरूपुर के मनीष कुमार और सौरव कुमार से खरीदा था. इन हथियारों का उपयोग डराने-धमकाने और लूटपाट की वारदातों में किया जाता था.

मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा: पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने बैकुंठपुर, खुसरूपुर में मनीष और सौरव से पूछताछ की. दोनों ने बताया कि वे हथियार हरदास बीघा, खुसरूपुर के संजय शर्मा उर्फ संजय मिस्त्री से खरीदते थे. पुलिस ने संजय के घर पर छापेमारी की, जहां एक मिनी गन फैक्ट्री संचालित होती मिली.

भारी मात्रा में हथियार जब्त: छापेमारी में पुलिस ने चार देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के कई औजार बरामद किए. संजय मिस्त्री ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से अवैध हथियार निर्माण का धंधा चला रहा था. इसके अलावा, शशि कुमार के घर से भी एक देसी कट्टा और आठ जिंदा कारतूस बरामद किया गया.