ETV Bharat / state

खूंटी का रंगरोड़ी धाम हुआ जलमग्न, बारिश में नदियों ने उफान से जनजीवन प्रभावित - HEAVY RAIN

खूंटी में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है. साथ ही रंगरोड़ी धाम जलमग्न हो गया है.

Etv Bharat
खूंटी में भारी बारिश रंगरोड़ी धाम पूरी तरह जलमग्न (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 23, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read

खूंटीः जिला में भारी बारिश के कारण हालात काफी खराब हो गए हैं. कांची नदी के उफान पर होने से रंगरोड़ी धाम पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जो जनजातीय समुदायों का प्रमुख आस्था केंद्र है. इस धाम का मुख्य मंदिर पानी में डूब गया है और आसपास के खेतों में धान की फसल बर्बाद हो रही है. नदी के तेज बहाव के कारण खेत भी नदी का रूप ले चुके हैं और किसान अपनी फसल बचाने में असमर्थ हैं.

पूरे राज्य में शुक्रवार रात से हो रही भारी बारिश से खूंटी जिला का जनजीवन प्रभावित हो गया है. मुरिह पंचायत स्थित कांची नदी किनारे बने रंगरोड़ी धाम पूरी तरह जलमग्न हो गया है. मंदिर का मुख्य द्वार पूरी तरह डूब गया है. वहीं तजना नदी और कोबरा बटालियन स्थित जोड़ा पुल में पानी का बहाव तेज हो गया है. अड़की प्रखंड के आसपास के इलाकों में जलजमाव से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है. साथ ही कई कच्चे मकान ध्वस्त हो गए हैं.

जिला में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 26 अगस्त तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. लगातार बारिश और बढ़ता जलस्तर को लेकर खूंटी जिला प्रशासन को कदम उठाने की आवश्यकता है. क्योंकि इस बारिश में कई इलाके ऐसे हैं जहां जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है.

मुरहू सीओ शंकर विद्यार्थी ने बताया कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है और लोगों का जीवन अस्तव्यस्त हो गया है. नदियां, तालाब, डोभा, कुआं और झरने सभी पानी से भर गये हैं. इस स्थिति में जानमाल के नुकसान की संभावना है. उन्होंने सभी ग्राम वासियों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए बताया कि लोग जल श्रोतों से दूरी बनाकर रखें और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें. किसी भी तरह की आपदा की सूचना प्राप्त होने पर अविलंब प्रशासन को सूचित करें. भारी बारिश से किसी का घर पूर्ण रूप से ध्वस्त होने पर निकट के सरकारी भवन में रहने की व्यवस्था करें.

खूंटीः जिला में भारी बारिश के कारण हालात काफी खराब हो गए हैं. कांची नदी के उफान पर होने से रंगरोड़ी धाम पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जो जनजातीय समुदायों का प्रमुख आस्था केंद्र है. इस धाम का मुख्य मंदिर पानी में डूब गया है और आसपास के खेतों में धान की फसल बर्बाद हो रही है. नदी के तेज बहाव के कारण खेत भी नदी का रूप ले चुके हैं और किसान अपनी फसल बचाने में असमर्थ हैं.

पूरे राज्य में शुक्रवार रात से हो रही भारी बारिश से खूंटी जिला का जनजीवन प्रभावित हो गया है. मुरिह पंचायत स्थित कांची नदी किनारे बने रंगरोड़ी धाम पूरी तरह जलमग्न हो गया है. मंदिर का मुख्य द्वार पूरी तरह डूब गया है. वहीं तजना नदी और कोबरा बटालियन स्थित जोड़ा पुल में पानी का बहाव तेज हो गया है. अड़की प्रखंड के आसपास के इलाकों में जलजमाव से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है. साथ ही कई कच्चे मकान ध्वस्त हो गए हैं.

जिला में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 26 अगस्त तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. लगातार बारिश और बढ़ता जलस्तर को लेकर खूंटी जिला प्रशासन को कदम उठाने की आवश्यकता है. क्योंकि इस बारिश में कई इलाके ऐसे हैं जहां जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है.

मुरहू सीओ शंकर विद्यार्थी ने बताया कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है और लोगों का जीवन अस्तव्यस्त हो गया है. नदियां, तालाब, डोभा, कुआं और झरने सभी पानी से भर गये हैं. इस स्थिति में जानमाल के नुकसान की संभावना है. उन्होंने सभी ग्राम वासियों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए बताया कि लोग जल श्रोतों से दूरी बनाकर रखें और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें. किसी भी तरह की आपदा की सूचना प्राप्त होने पर अविलंब प्रशासन को सूचित करें. भारी बारिश से किसी का घर पूर्ण रूप से ध्वस्त होने पर निकट के सरकारी भवन में रहने की व्यवस्था करें.

इसे भी पढ़ें- भारी बारिश से मिट्टी का कच्चा मकान गिरा, 10 लोग मलबे में दबे, तीन की मौत

इसे भी पढे़ं- झारखंडवासियों को बारिश से नहीं मिलने वाली है राहत, पूरे सप्ताह बरसेगी बरखा!

इसे भी पढे़ं- भारी बारिश से पाकुड़ के कई गांव जलमग्न, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन प्रभावित

For All Latest Updates

TAGGED:

रंगरोड़ी धाम जलमग्नRAIN IN KHUNTIMANY AREAS FLOODED WITH WATERLIFE AFFECTED BY RAINHEAVY RAIN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.