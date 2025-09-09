ETV Bharat / state

झारखंड कांग्रेस में प्रदेश पदाधिकारी बनने की मची होड़, 1280 दावेदारों ने किया आवेदन

झारखंड में प्रदेश प्रभारी के राजू की पहल पर शुरू हुई ऑनलाइन चयन व्यवस्था के तहत आवेदकों की सेलेक्शन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.

State Congress General Secretary Rakesh Sinha
प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 6:29 PM IST

2 Min Read
रांची: झारखंड कांग्रेस में प्रदेश पदाधिकारी बनने के लिए एक अनार सौ बीमार जैसी स्थिति है. विवाद से बचने के लिए पहली बार प्रदेश कांग्रेस ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर अन्य पदाधिकारी बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन क्या मांगा, पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई है. ऐप के जरिए भरे गए आवेदन की तिथि एक सप्ताह बढ़ाने के बाद 7 सितंबर को समाप्त हो गई, जिसमें 1280 दावेदारों ने पदाधिकारी बनने की इच्छा जताई है.

ऑनलाइन प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी: राकेश सिन्हा

प्राप्त आवेदन में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए 150 लोगों ने आवेदन किया है. इसी तरह प्रदेश महासचिव के लिए 275, सचिव के लिए 170 आवेदन आए हैं. इसी तरह अन्य पदों और मोर्चा संगठन के लिए भी आवेदन प्राप्त हुए हैं. प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा के अनुसार ऑनलाइन प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी, उसके बाद चयन किया जाएगा.

जानकारी देते प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा (etv bharat)

केशव महतो की टीम के लिए इस तरह होगा चयन?

प्रदेश प्रभारी के राजू की पहल पर शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत आवेदन करने वाले कांग्रेसियों के बायोडाटा की जांच जल्द ही शुरू की जाएगी. उनके अनुभव और पार्टी में उनके योगदान और सदस्यता अवधि को आधार बनाकर पदाधिकारी के चयन की बात कही जा रही है. कांग्रेस द्वारा तैयार इस एप पर नजर दौड़ाएं तो इसमें उम्र से लेकर जाति समेत तमाम चीजों का उल्लेख अभ्यर्थियों द्वारा किया गया है.

दावेदारों का चयन करना हुआ मुश्किल!

लेकिन सवाल उठता है कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के सीमित पद तीन हैं लेकिन पार्टी के पास 150 आदेवन आए हैं. ऐसे में पार्टी के लिए दावेदारों का चयन करना टेढ़ी खीर है. इसी तरह प्रदेश महासचिव के अधिकतम 7 पदों के लिए 275 दावेदार हैं, जिसमें चयन करना पार्टी नेताओं के लिए बेहद ही मुश्किल होगा. बहरहाल पदाधिकारियों के चयन के लिए तय किए जा रहे मानक और योग्यता को आधार बनाकर प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को निर्णय लेना है, जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का भी प्रबंध होगा.

