ETV Bharat / state

हरिद्वार के दो बड़े मंदिरों के पास पुलिस चौकियां बनीं, मनसा देवी भगदड़ के बाद बड़ा फैसला - HARIDWAR MANSA DEVI

मनसा देवी मंदिर भगदड़ हादके के बाद धामी सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने की बात कही.

HARIDWAR MANSA DEVI
हरिद्वार मनसा देवी मंदिर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2025 at 4:36 PM IST

3 Min Read

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर बीते 27 जुलाई को हुए हादसे के बाद पुलिस-प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट हो गया है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के पास नई आउटपोस्ट पुलिस चौकियां बनाई गई हैं. इन पुलिस चौकियों पर सब-इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही और होमगार्ड तक तैनात रहेंगे. एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं.

बता दें, 27 जुलाई को मनसा देवी मंदिर के सीढ़ी मार्ग पर बिजली के करंट की अफवाह फैलने के बाद भगदड़ मच गई थी, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी. 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी.

जानकारी देते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया मनसा देवी मंदिर चौकी एक सब-इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल, दो होमगार्ड और एक सशस्त्र गार्ड तैनात रहेंगे. चंडी देवी मंदिर चौकी में दो हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल, दो होमगार्ड और एक महिला होमगार्ड रहेंगे. दोनों मंदिरों में यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन चौकियों का निर्माण किया गया है. सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी की देखरेख में चौकियों पर पुलिस बल तैनात किया गया है. इन चौकियों की निगरानी की जिम्मेदारी एसपी सिटी पंकज गैरोला को दी गई है.

ये था घटनाक्रम: रविवार 27 जुलाई सुबह करीब 9 बजे हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर अचानक से भगदड़ मच गई थी. इस भदगड़ में 9 लोगों की मौत हुई थी जबकि 30 लोग घायल हुए थे. प्रशासन के बयानों के मुताबिक पैदल मार्ग पर किसी ने करंट फैलने अफवाह फैलाई थी, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मची. हालांकि, मामले की सच्चाई जानने के लिए सीएम धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं. साथ ही मनसा देवी ट्रस्ट की तरफ से मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को एक लाख रुपये दिये जाएंगे. इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों का 50-50 हजार देने की घोषणा की गई थी.

इस घटना के बाद धामी सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने की बात कही. इस मास्टर प्लान में प्रदेश के सभी भीड़भाड़ वाले मंदिरों को रखा जाएगा. साथ ही मंदिरों में विशेष दिनों से लिए भी खास प्रावधान धामी सरकार करने जा रही है.

ये भी पढ़ें-

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर बीते 27 जुलाई को हुए हादसे के बाद पुलिस-प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट हो गया है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के पास नई आउटपोस्ट पुलिस चौकियां बनाई गई हैं. इन पुलिस चौकियों पर सब-इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही और होमगार्ड तक तैनात रहेंगे. एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं.

बता दें, 27 जुलाई को मनसा देवी मंदिर के सीढ़ी मार्ग पर बिजली के करंट की अफवाह फैलने के बाद भगदड़ मच गई थी, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी. 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी.

जानकारी देते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया मनसा देवी मंदिर चौकी एक सब-इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल, दो होमगार्ड और एक सशस्त्र गार्ड तैनात रहेंगे. चंडी देवी मंदिर चौकी में दो हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल, दो होमगार्ड और एक महिला होमगार्ड रहेंगे. दोनों मंदिरों में यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन चौकियों का निर्माण किया गया है. सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी की देखरेख में चौकियों पर पुलिस बल तैनात किया गया है. इन चौकियों की निगरानी की जिम्मेदारी एसपी सिटी पंकज गैरोला को दी गई है.

ये था घटनाक्रम: रविवार 27 जुलाई सुबह करीब 9 बजे हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर अचानक से भगदड़ मच गई थी. इस भदगड़ में 9 लोगों की मौत हुई थी जबकि 30 लोग घायल हुए थे. प्रशासन के बयानों के मुताबिक पैदल मार्ग पर किसी ने करंट फैलने अफवाह फैलाई थी, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मची. हालांकि, मामले की सच्चाई जानने के लिए सीएम धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं. साथ ही मनसा देवी ट्रस्ट की तरफ से मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को एक लाख रुपये दिये जाएंगे. इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों का 50-50 हजार देने की घोषणा की गई थी.

इस घटना के बाद धामी सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने की बात कही. इस मास्टर प्लान में प्रदेश के सभी भीड़भाड़ वाले मंदिरों को रखा जाएगा. साथ ही मंदिरों में विशेष दिनों से लिए भी खास प्रावधान धामी सरकार करने जा रही है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

मनसा देवी भगदड़मनसा देवी में पुलिस चौकीचंडी देवी आउट पोस्ट पुलिस चौकीHARIDWAR MANSA DEVI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.