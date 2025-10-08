ETV Bharat / state

जंगल के लिए मशहूर झारखंड के वन विभाग का हाल है बेहाल, स्वीकृत पद की तुलना में कुल 67.69 प्रतिशत पद हैं रिक्त

रांचीः झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन के लिए होती है. यहां पेड़ लगाने और बचाने के लिए आए दिन पौधरोपण अभियान भी चलता रहता है. यही वजह है कि शहरों से बाहर निकलते ही हरे-भरे पेड़ इस राज्य की खूबसूरती में चार चांद लगाते नजर आते हैं. राज्य का 29.81 प्रतिशत हिस्सा वनों से आच्छादित है. फिर भी वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का हाल बेहाल है. इसकी वजह है स्वीकृत मानव बल की तुलना में कार्यरत बल की संख्या में भारी कमी. आंकड़े चौंकाने वाले हैं.

भारतीय और राज्य वन सेवा के कई पद रिक्त

विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 और कार्य प्रतिवेदन 2025-26 के मुताबिक भारतीय वन सेवा के 142 स्वीकृत पद की तुलना में सिर्फ 75 अधिकारी सेवारत हैं. लिहाजा 67 पद रिक्त हैं, जो कुल स्वीकृत कार्यबल का 47.18 प्रतिशत है. राज्य वन सेवा से जुड़े सहायक वन संरक्षण के कुल 156 स्वीकृत पद की तुलना में सिर्फ 8 पदाधिकारी सेवारत हैं.इस हिसाब से सहायक वन संरक्षक के 148 पद रिक्त हैं, जो कुल स्वीकृत पद का 94.87 प्रतिशत है. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकारियों के इतने पद रिक्त होने का असर वनों के विस्तार को किस कदर प्रभावित कर रहा होगा.

वन क्षेत्र पदाधिकारी से लेकर वनरक्षी के पदों का हाल

राज्य में वन सेवा के अधिकारियों के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं. इसके अलावा वन क्षेत्र पदाधिकारी के साथ-साथ वनरक्षी के स्वीकृत बल की तुलना में कार्यरत बल की संख्या बहुत कम है. राज्य में 383 वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद हैं. इसकी तुलना में सिर्फ 50 कार्यरत है. लिहाजा 333 वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद रिक्त हैं, जो कुल संख्या का 86.95 प्रतिशत है.