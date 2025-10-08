जंगल के लिए मशहूर झारखंड के वन विभाग का हाल है बेहाल, स्वीकृत पद की तुलना में कुल 67.69 प्रतिशत पद हैं रिक्त
झारखंड वन विभाग में मैन पावर की घोर कमी है. इस कारण वनों के विस्तार की योजना पर असर पड़ रहा है.
Published : October 8, 2025 at 3:12 PM IST
रांचीः झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन के लिए होती है. यहां पेड़ लगाने और बचाने के लिए आए दिन पौधरोपण अभियान भी चलता रहता है. यही वजह है कि शहरों से बाहर निकलते ही हरे-भरे पेड़ इस राज्य की खूबसूरती में चार चांद लगाते नजर आते हैं. राज्य का 29.81 प्रतिशत हिस्सा वनों से आच्छादित है. फिर भी वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का हाल बेहाल है. इसकी वजह है स्वीकृत मानव बल की तुलना में कार्यरत बल की संख्या में भारी कमी. आंकड़े चौंकाने वाले हैं.
भारतीय और राज्य वन सेवा के कई पद रिक्त
विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 और कार्य प्रतिवेदन 2025-26 के मुताबिक भारतीय वन सेवा के 142 स्वीकृत पद की तुलना में सिर्फ 75 अधिकारी सेवारत हैं. लिहाजा 67 पद रिक्त हैं, जो कुल स्वीकृत कार्यबल का 47.18 प्रतिशत है. राज्य वन सेवा से जुड़े सहायक वन संरक्षण के कुल 156 स्वीकृत पद की तुलना में सिर्फ 8 पदाधिकारी सेवारत हैं.इस हिसाब से सहायक वन संरक्षक के 148 पद रिक्त हैं, जो कुल स्वीकृत पद का 94.87 प्रतिशत है. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकारियों के इतने पद रिक्त होने का असर वनों के विस्तार को किस कदर प्रभावित कर रहा होगा.
वन क्षेत्र पदाधिकारी से लेकर वनरक्षी के पदों का हाल
राज्य में वन सेवा के अधिकारियों के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं. इसके अलावा वन क्षेत्र पदाधिकारी के साथ-साथ वनरक्षी के स्वीकृत बल की तुलना में कार्यरत बल की संख्या बहुत कम है. राज्य में 383 वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद हैं. इसकी तुलना में सिर्फ 50 कार्यरत है. लिहाजा 333 वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद रिक्त हैं, जो कुल संख्या का 86.95 प्रतिशत है.
वनपाल के 1062 पद की तुलना में सिर्फ 4 सेवारत
वनपाल का हाल तो और भी बेहाल है. राज्य में वनपाल के कुल 1062 पद हैं. इसकी तुलना में सिर्फ 04 वनपाल सेवारत हैं, जो कुल संख्या का 99.62 प्रतिशत है. प्रधान वनरक्षी के 1,315 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में सारे पद खाली हैं. इसी तरह वनरक्षी के 2568 स्वीकृत पद की तुलना में 1681 सेवारत हैं. साल 2017-18 में 1979 वनरक्षियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन अभी तक शेष पद रिक्त हैं. खास बात है कि झारखंड में अक्सर जंगलों के अवैध कटाई की कोशिश में तस्कर लगे रहते हैं. इनपर नजर रखने की जिम्मेदारी वनरक्षियों की होती है. फिर भी इतने संवेदनशील और जरूरी पद रिक्त पड़े हुए हैं.
बता दें कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राजस्व संग्रहण करना वाला विभाग है. जिसके लिए झारखंज वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2020 लागू की गई है. इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्ति 660.250 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2025 तक 660.86 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया जा चुका था. खास बात है कि मैन पावर की कमी से जूझ रहे इतने महत्वपूर्ण विभाग से जुड़ा कोई भी बड़ा अधिकारी इस मसले पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है.
