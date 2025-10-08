ETV Bharat / state

बारह ज्योतिर्लिंग और चारधाम की पैदल यात्रा पर निकला अल्मोड़ा का युवक, जानिए मकसद

अल्मोड़ा: बारह ज्योतिर्लिंग और चारधाम की यात्रा करना हर व्यक्ति की इच्छा होती है. वर्तमान में इस यात्रा के लिए अनेक सुविधाएं हैं, लेकिन अगर यह यात्रा पैदल करनी हो तो बहुत ही जटिल कार्य है. इस जटिल कार्य को करने के लिए मनोज पांडे पैदल ही अल्मोड़ा से रवाना हो गए हैं. वे लगभग एक साल में अपनी पैदल यात्रा पूरी कर वापस लौटेंगे.

दरअसल, अल्मोड़ा के एनटीडी के रहने 26 वर्षीय मनोज पांडे पैदल चारधाम और ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा के लिए निकल गए हैं. यह यात्रा एक साल में पूरी होगी. इस एक साल में वो 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम की यात्रा करेंगे. उनके इस साहसिक कार्य में रवाना होने से पहले उनका हौसला अफजाई करने के लिए लोग चौघानपाटा पहुंचे. जहां उन्होंने मनोज को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी. जिसके बाद मनोज पैदल हल्द्वानी की ओर रवाना हो गए.

चारधाम और ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा पर निकले मनोज पांडे (वीडियो- ETV Bharat)

बता दें कि बारह ज्योतिर्लिंग और चारधाम की यात्रा में निकले मनोज पांडे पहले भी अल्मोड़ा से पशुपतिनाथ की यात्रा 18 दिन में पूरी कर चुके हैं. यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया. उनके इस जुनून के लिए उनका हौसला बढ़ाते हुए साहसिक खेल प्रेमी संजय वर्मा टैनी ने कहा कि पैदल यात्रा करना और साल भर घर से बाहर रहना एक साहसिक कदम है. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य भी देश प्रेम को दर्शाता है.