बारह ज्योतिर्लिंग और चारधाम की पैदल यात्रा पर निकला अल्मोड़ा का युवक, जानिए मकसद

अल्मोड़ा के मनोज पांडे पैदल ही चारधाम और ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकल गए हैं.लोगों को योग व आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करना उद्देश्य है.

ALMORA MANOJ PANDEY
अल्मोड़ा के मनोज पांडे (फोटो- ETV Bharat)
Published : October 8, 2025 at 1:13 PM IST

Published : October 8, 2025 at 1:13 PM IST

अल्मोड़ा: बारह ज्योतिर्लिंग और चारधाम की यात्रा करना हर व्यक्ति की इच्छा होती है. वर्तमान में इस यात्रा के लिए अनेक सुविधाएं हैं, लेकिन अगर यह यात्रा पैदल करनी हो तो बहुत ही जटिल कार्य है. इस जटिल कार्य को करने के लिए मनोज पांडे पैदल ही अल्मोड़ा से रवाना हो गए हैं. वे लगभग एक साल में अपनी पैदल यात्रा पूरी कर वापस लौटेंगे.

दरअसल, अल्मोड़ा के एनटीडी के रहने 26 वर्षीय मनोज पांडे पैदल चारधाम और ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा के लिए निकल गए हैं. यह यात्रा एक साल में पूरी होगी. इस एक साल में वो 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम की यात्रा करेंगे. उनके इस साहसिक कार्य में रवाना होने से पहले उनका हौसला अफजाई करने के लिए लोग चौघानपाटा पहुंचे. जहां उन्होंने मनोज को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी. जिसके बाद मनोज पैदल हल्द्वानी की ओर रवाना हो गए.

चारधाम और ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा पर निकले मनोज पांडे (वीडियो- ETV Bharat)

बता दें कि बारह ज्योतिर्लिंग और चारधाम की यात्रा में निकले मनोज पांडे पहले भी अल्मोड़ा से पशुपतिनाथ की यात्रा 18 दिन में पूरी कर चुके हैं. यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया. उनके इस जुनून के लिए उनका हौसला बढ़ाते हुए साहसिक खेल प्रेमी संजय वर्मा टैनी ने कहा कि पैदल यात्रा करना और साल भर घर से बाहर रहना एक साहसिक कदम है. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य भी देश प्रेम को दर्शाता है.

ALMORA MANOJ PANDEY
पैदल यात्रा पर निकले मनोज पांडे (फोटो- ETV Bharat)

"अभी मैं चारधाम और बारह ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा करूंगा. मेरी इस यात्रा का उद्देश्य स्कूल और कॉलेजों में जाकर लोगों को योग व आत्मरक्षा के लिए प्रेरित कर उनका साहस बढ़ाना है. जिससे वो स्वस्थ रहे और किसी विपरीत परिस्थिति में अपनी रक्षा खुद करने के लिए सक्षम हो सके."- मनोज पांडे, पैदल यात्री, अल्मोड़ा

मनोज ने बताया कि वो सबसे पहले हल्द्वानी जाएंगे, फिर बरेली से लखनऊ होते हुए काशी विश्वनाथ जाएंगे. उसके बाद जैसे भी यात्रा में स्थिति बनेगी, उसी आधार पर आगे बढ़ते रहेंगे. उन्होंने बताया कि वो अपने साथ सभी जरूरी सामान लेकर चल रहे हैं, जो इस यात्रा के लिए आवश्यक हैं. जिनमें टेंट समेत अन्य उपकरण हैं.

ALMORA MANOJ PANDEY
मनोज पांडे (फोटो- ETV Bharat)

पैदल यात्रा के दौरान मंदिर या आश्रम में करेंगे विश्राम: एक दिन में जितनी भी पैदल यात्रा हो सकेगी, वो करेंगे. उसके बाद रास्ते में पड़ने वाले मंदिर या आश्रम में विश्राम करेंगे. उन्होंने कहा कि इस यात्रा में उन्हें करीब एक साल का समय लगेगा. इस यात्रा के लिए उनके परिजनों का उन्हें पूरा समर्थन है.

18 दिन में पूरी कर चुके पशुपतिनाथ की पैदल यात्रा: मनोज पांडे ने बताया कि उनके पिता आर्मी से सेवानिवृत हैं. जबकि, माता एक गृहणी हैं. उनका एक भाई है. उन्होंने बताया कि वो पहले भी कई हिमालय क्षेत्रों में भी ट्रेकिंग कर चुके हैं. इससे पहले वो जनवरी महीने में पशुपतिनाथ की 18 दिन की पैदल यात्रा भी कर चुके हैं.

