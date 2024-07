ETV Bharat / state

UP के नए मुख्य सचिव बने मनोज कुमार सिंह, लोकभवन में ग्रहण किया पदभार, नरेंद्र भूषण को पंचायती राज का अतिरिक्त प्रभार - up new chief secretary manoj kumar

UP के नए मुख्य सचिव बने मनोज कुमार सिंह (video credit etv bharat) लखनऊः मनोज कुमार सिंह को यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया है. वह दुर्गा शंकर मिश्रा का स्थान लेंगे. दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिल सका. वह पीएम मोदी के पसंदीदा अफसरों में एक बताए जाते हैं. सीएम योगी ने उन्हें इस बार सेवा विस्तार नहीं दिया. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने लोकभवन में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है. 1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव और IIDC दोनों होंगे. आज दोपहर वह मुख्य सचिव का चार्ज संभालेंगे. बता दें कि मनोज कुमार सिंह सीएम योगी के बेहद भरोसेमंद अफसर माने जाते हैं. बता दें कि कुछ महीने पूर्व कृषि उत्पादन आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने के दौरान मनोज कुमार सिंह को शासन की ओर से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था. उनकी छवि तेज तर्रार अफसरों में मानी जाती है. मनोज कुमार सिंह झारखंड के रहने वाले हैं

मनोज कुमार सिंह झारखंड के रांची शहर के रहने वाले हैं. पिछले साल से ही मनोज कुमार सिंह का नाम यूपी के मुख्य सचिव की दौड़ में आगे आने लगा था. हालांकि तब दुर्गाशंकर मिश्रा को सेवा विस्तार दिए जाने के कारण वह मुख्य सचिव नहीं बन सके थे. वह अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं. वह दो बार गौतमबुद्ध नगर में भी जिम्मेदार पद पर रह चुके हैं. मुख्य सचिव बोले- यूपी को 'एम्प्लॉयमेंट हब'बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश के नवागत मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने रविवार की दोपहर लोक भवन में अपना कार्यभार संभाल लिया. कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बेरोजगारी के दंश से मुक्त करना है. प्रदेश को 'एम्प्लॉयमेंट हब' बनाना सबसे बड़ी चुनौती है. इस पर मैं सबसे पहले काम करना शुरू करूंगा अगले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके, इसकी पूरी कार्य प्रणाली विकसित की जाएगी. इसकी अतिरिक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनको जमीन पर उतारकर जनता तक पहुंचाने का मेरा संकल्प होगा. जिस पर काम करना शुरू कर दिया गया है. सीडीए औरैया का तबादला इसी क्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 व 1992 बैच के अधिकारियों को सेवा के सर्वोच्च स्केल पर प्रोन्नति बैठक लोकभवन में हुई. इसमें IAS कामरान रिज़वी, नवोदिता शुक्ला, लक्कू वेंकटेश्वर लू, बाबू लाल मीणा, राजेश कुमार सिंह, नरेंद्र भूषण, अनुराग श्रीवास्तव को उच्चतम वेतनमान मिला है. वहीं सुखलाल भारती, नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव ने CDO औरैया अनिल कुमार सिंह का तबादला कर दिया है. उनकी जगह राम सुमेर गौतम औरैया के मुख्य विकास अधिकारी बनाए गए हैं. इसी क्रम में अनुराग यादव सचिव नियोजन से सचिव कृषि बनाए गए हैं. जबकि नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव ऊर्जा को पंचायतीराज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव ऊर्जा को पंचायतीराज का अतिरिक्त प्रभार दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार नहीं मिला सेवा विस्तार चर्चा है कि 1984 बैच के आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्र को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया जा सकता था . उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है. दुर्गा शंकर मिश्र को इससे पहले तीन बार सेवा विस्तार मिल चुका है. दिसंबर, 2021 में रिटायरमेंट से कुछ दिनों पहले ही दुर्गा शंकर मिश्र को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था. इसके बाद दिसंबर, 2022 में उन्हें दोबारा एक साल का सेवा विस्तार दिया गया. दिसंबर, 2023 में जब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तब भी उन्हें लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया. अब उन्हें चौथी बार सेवा विस्तार मिलने की की चर्चाएं तेज थी मगर ऐसा हुआ नहीं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे खास अफसर में से एक मनोज कुमार सिंह को इस पद के लिए चुन लिया गया.



