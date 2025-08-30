ETV Bharat / state

करनाल रोजगार मेले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, भूपेंद्र हुड्डा पर कसा तंज, बोले- 'हुड्डा बेरोजगार हो तो रोजगार दिलाने के लिए मैं तैयार' - MANOHAR LAL ON BHUPINDER HOODA

करनाल में रोजगार मेले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल. कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर ली चुटकी.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का हुड्डा पर तंज
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का हुड्डा पर तंज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 30, 2025 at 2:51 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 4:13 PM IST

करनाल: हरियाणा के करनाल में शनिवार को 75वें राज्यस्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया. इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की. मंत्री मनोहर लाल ने रोजगार मेले में हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे. इस दौरान मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा.

हुड्डा पर मनोहर लाल का तंत्र: दरअसल, विपक्ष लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है. जिसके चलते मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर चुटकी ली. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 'हुड्डा अगर बेरोजगार हो तो मैं रोजगार दिलाने को तैयार हूं.' मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 'देश के लाखों युवाओं को ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी मिली है. वे आज राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं'.

'रोजगार मेले में 47 कंपनियां शामिल': उन्होंने कहा कि 'आज के रोजगार मेले में करीब 47 कंपनियां शामिल हुई है. करीब 4 हजार युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है'. उन्होंने युवाओं को आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी. वहीं, मनोहर लाल ने कहा कि 'देशभक्त यूनिवर्सिटी ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में और भी रोजगार मेले हरियाणा में लगाए जाएंगे'.

रोजगार मेले में 4 हजार युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र (Etv Bharat)

'विदेशों में वेटरनरी डॉक्टर की डिमांड': वहीं, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'कुछ एनआरआई बिजनेसमैन द्वारा विदेश में वेटरनरी डॉक्टर की भी मांग की गई है. विदेश में भी हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं'. उन्होंने कहा कि 'योग्यता के आधार पर उन्हें बाहर रोजगार मिल सकता है. लेकिन गैर कानूनी तरीके से जाने वाले युवाओं का मैं विरोध करता हूं. नियुक्त होने वाले युवा आने वाले समय में देश के विकास की रफ्तार को तेज करेंगे. सबका साथ, सबका विकास के युवा सच्चे सिपाही बनेंगे'.

