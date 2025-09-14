ETV Bharat / state

भारत पाकिस्तान मैच पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, जानें क्या कहा

भारत पाकिस्तान मैच पर मनोहर लाल की सफाई: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि "ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच दो बिल्कुल अलग विषय हैं और इन्हें एक साथ जोड़ना ठीक नहीं है. ये ठीक है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर देश में रोष है, लेकिन खेल के फैसले पूरी सोच-विचार के बाद लिए जाते हैं. खेल को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और हर चीज को उसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए."

करनाल: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर देशभर में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है. एक तरफ देश के कुछ हिस्सों में इस मुकाबले का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ इसे खेल भावना से जोड़कर देखने की अपील की जा रही है. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते जनता में नाराजगी है. इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें कई लोग इस मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

विपक्ष के तेवर और सरकार की सफाई: भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जब देश आतंकवाद से जूझ रहा है, तो ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ खेल संबंध सही नहीं हैं. वहीं सरकार की ओर से मनोहर लाल और बाकी नेताओं ने यह स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं और खेल का मंच अलग है.

मणिपुर और राहुल गांधी को लेकर भी बोले खट्टर: इस मौके पर मणिपुर की स्थिति और राहुल गांधी के बयानों पर भी खट्टर ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की स्थिति को लेकर गंभीर हैं और वहां जाकर समाधान की कोशिश की गई है. राहुल गांधी पर तंज कसते हुए खट्टर ने कहा कि जब उनके पास कुछ कहने को नहीं होता, तो वे बेवजह बयानबाज़ी करते हैं. उन्होंने विपक्ष को सुझाव दिया कि वे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने से बचें.

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर सियासी वार: कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब राहत पैकेज पर की जा रही राजनीति पर भी मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया. उन्होंने साफ कहा कि चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपना दायित्व पूरी तरह निभाया है. खट्टर ने कहा कि ऐसी मानवीय आपदाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी को मिलकर काम करना चाहिए. उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि जनता की भलाई को प्राथमिकता दी जाए, न कि बयानबाज़ी को.

