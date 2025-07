ETV Bharat / state

आखिर क्यों दुष्यंत चौटाला ने की खट्टर की तारीफ, कहा- नायब सैनी से बेहतर सीएम थे मनोहर लाल - DUSHYANT CHAUTALA ON NAYAB SAINI

Manohar Lal better Chief Minister ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 24, 2025 at 8:35 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 9:46 AM IST 2 Min Read

गुरुग्राम: पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले के मामले में कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा से मुलाकात की और इस घटना के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा. दुष्यंत ने इस हमले को पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताया और कहा कि प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं. 'मनोहर लाल नायब सैनी से बेहतर सीएम थे': दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था मजबूत थी. दुष्यंत ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो जनता का सरकार से भरोसा उठ जाएगा. मनोहर लाल नायब सैनी से बेहतर सीएम थे- दुष्यंत चौटाला (Etv Bharat)

Last Updated : July 24, 2025 at 9:46 AM IST