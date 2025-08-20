ETV Bharat / state

मनीषा हत्याकांड का खुलासा न होना सरकार की विफलता, हरियाणा कमजोर हाथों में है : दिग्विजय सिंह चौटाला - DIGVIJAY CHAUTALA ON MANISHA CASE

जेजेपी के युवा जोड़ो अभियान के तहत दिग्विजय चौटाला नूंह के तावडू में आएं, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा.

नूंह में दुष्यंत चौटाला
नूंह में दुष्यंत चौटाला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 20, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read

नूंह: जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के युवा जोड़ो अभियान के तहत बुधवार को युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला नूंह दौरे पर रहे. चौटाला ने नूंह जिले के तावडू खण्ड के खोरी कला बस स्टैंड पर सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला.

"मनीषा हत्याकांड का खुलासा न होना सरकार की विफलता"

चौटाला ने कहा कि प्रदेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं. प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, चारों तरफ बदहाली है. बुधवार को ही एक बेटी की लाश प्रदेश में मिली है और भिवानी में मनीषा हत्याकांड का सरकार अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है. यह सरकार की विफलता का सबूत है.

तावडू में दुष्यंत चौटाला का हुआ जमकर स्वागत
तावडू में दुष्यंत चौटाला का हुआ जमकर स्वागत (Etv Bharat)

"प्रदेश कमजोर नेतृत्व के हाथों में है"

जेजेपी नेता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश कमजोर नेतृत्व के हाथों में है, जिसके चलते कानून व्यवस्था चरमरा गई है. उन्होंने मांग की कि पुलिस तंत्र को खुली छूट मिले, ताकि बदमाशों पर शिकंजा कसा जा सके. सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने जेजेपी की नीतियों को प्रदेश हितैषी बताया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में जेजेपी ने भाजपा को समर्थन अपनी शर्तों पर दिया था, जिनमें युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण, बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाना और पिछड़े समाज को आरक्षण दिलाना शामिल था.

दुष्यंत चौटाला ने युवा जोड़ो अभियान के तहत सभी को किया संबोधित
दुष्यंत चौटाला ने युवा जोड़ो अभियान के तहत सभी को किया संबोधित (Etv Bharat)

"भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जनता को गुमराह किया"

उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला की पहल से प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में बीसीए वर्ग की महिलाएं पंच और सरपंच बनीं. दुष्यंत चौटाला की नीतियों पर जनता का विश्वास बढ़ रहा है. युवा विकट परिस्थितियों में भी उनके साथ मजबूती से खड़ा है. वहीं मेवात की जनता के बारे में बोलते हुए चौटाला ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने यहां के लोगों को गुमराह किया है, लेकिन अब जनता सच को पहचान चुकी है.

"जनता पर जुल्म कर रही है भाजपा"

बूचड़खानों और स्थानीय समस्याओं पर भाजपा की 'दोहरी नीति' पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जेजेपी हमेशा जनता की आवाज उठाती रही है. उन्होंने कहा कि उनके शासन में सहयोग से ही बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए तक पहुंची, लेकिन अब भाजपा पर लगाम लगाना जरूरी है. आज तेल 40 से 100 रुपए का हो गया है. यह सरकार जनता पर जुल्म कर रही है. जल्द ही इसका खात्मा होगा. जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला गुरुवार को भी नूंह जिले में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की पूरी कोशिश करेंगे.

