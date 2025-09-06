ETV Bharat / state

भिवानी मनीषा मौत केस: सीबीआई जांच शुरू, स्कूल और घटनास्थल का किया मुआयना, जल्द गुत्थी सुलझने की उम्मीद

मनीषा मौत केस में सीबीआई की टीम आज मनीषा के गांव और उसके स्कूल पहुंची.

Manisha death case
मनीषा मौत केस (ETV Bharat)
Published : September 6, 2025 at 4:07 PM IST

भिवानी: भिवानी जिले के बहुचर्चित मनीषा मौत केस में आज सीबीआई की टीम मनीषा के स्कूल और घटनास्थल पहुंची. टीम गांव ढाणी लक्ष्मण पहुंची. सबसे पहले CBI टीम शनिवार को गांव सिंघानी स्थित प्ले स्कूल पहुंची, जहां मनीषा बच्चों को पढ़ाया करती थी. यहां पर स्कूल से जुड़े लोगों से पूछताछ करके रिकॉर्ड खंगालाने की कोशिश सीबीआई टीम करेगी.

मनीषा के गांव पहुंची सीबीआई टीम: दरअसल, शनिवार को CBI की टीम ढिगावा रेस्ट हाउस पहुंची. यहां से टीम गांव सिंघानी स्थित प्ले स्कूल में मनीषा से जुड़ी जानकारी जुटाने पहुंची. इससे पहले उन्होंने मनीषा की मौत मामले से संबंधित रिकॉर्ड पुलिस से लिया. टीम ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत करके मामले को जानने की कोशिश की. यानी कि अब मनीषा मौत केस में सीबीआई पूरी तरह से फील्ड में उतर गई है. ऐसे में जल्द ही मनीषा के मौत की गुत्थी सुलझने की संभावना है.

सीएम ने दिए थे सीबीआई जांच के आदेश: दरअसल, भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा 11 अगस्त को अपने घर से निकली थी. इसके बाद से ही वो लापता थी. 13 अगस्त को मनीषा का शव पाया गया. मनीषा के परिजनों का आरोप है कि मनीषा की हत्या हुई है. मनीषा के शरीर पर कट के निशान भी पाए गए थे. इसके बाद मनीषा के परिजनों के साथ ही पूरे हरियाणा में मनीषा मौत केस की जांच को लेकर प्रदर्शन किया गया था. माहौल बिगड़ते देख सीएम ने सीबीआई जांच पर सहमति बनाई.

हर एंगल से जांच कर रही सीबीआई टीम: आज सीबीआई की टीम मनीषा के गांव पहुंची. 3 सितंबर से CBI टीम भिवानी पहुंची हुई है. करीब 5-6 सदस्यों की टीम दिल्ली नंबरों की गाड़ियों में भिवानी पहुंची थी. इसके बाद सीबीआई की टीम ने भिवानी पुलिस से मनीषा की मौत संबंधित रिकार्ड लिया. फिलहाल टीम मनीषा मौत केस में हर एंगल से जांच कर रही है.

