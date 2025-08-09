नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में भाजपा सरकार की ओर से पारित नए स्कूल फीस बिल की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे अभिभावकों की जेब पर 'खुला डाका' करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह कानून प्राइवेट स्कूलों को मनमानी फीस वृद्धि की असीमित शक्ति देता है, जिससे माता-पिता की मेहनत की कमाई लुटेगी और उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं होगा. उन्होंने इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की और अभिभावकों से एकजुट होकर इसका विरोध करने का आह्वान किया.

शनिवार को जारी एक वीडियो में मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को एक 'खतरनाक कानून' पास किया है, जो दिखावे में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है, लेकिन वास्तव में यह स्कूलों को 'राक्षस' की तरह अभिभावकों का खून चूसने की खुली छूट देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के तहत न सरकार और न ही कोर्ट प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगा सकेंगे.

यह भी लगाया आरोप: उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नए कानून के अनुसार, प्राइवेट स्कूल अपनी फीस बढ़ाने का प्रस्ताव अपनी ही बनाई हुई कमेटी को देंगे. इस कमेटी का चेयरमैन स्कूल का मैनेजर होगा और इसमें प्रिंसिपल, शिक्षक और स्कूल प्रबंधन की तरफ से चुने गए पांच अभिभावक शामिल होंगे. यह कमेटी ही फीस वृद्धि को मंजूरी देगी.

शिकायत को लेकर कही ये बात: उन्होंने आगे कहा कि यह कमेटी जितनी मर्जी फीस बढ़ाने की इजाजत दे सकती है. अगर कोई अभिभावक शिकायत करना चाहे तो वह अकेले न सरकार के पास जा सकता है न कोर्ट. उसे स्कूल के 15% अभिभावकों के हस्ताक्षर जुटाने होंगे. इसके बाद भी कमेटी शिकायत सुनेगी या नहीं यह उसकी मर्जी है. उन्होंने कहा कि यह कानून कोर्ट को भी शिकायत सुनने से रोकता है, जिससे प्राइवेट स्कूलों को पूरी तरह खुली छूट मिल जाती है.

पिछली सरकार की दी दुहाई: उन्होंने ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली 'आप' सरकार में प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी. स्कूलों की आय और खर्च का ऑडिट सीएजी के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता था और उसी के आधार पर ही फीस वृद्धि का फैसला लिया जाता था. एक भी अभिभावक की शिकायत पर स्कूल का ऑडिट हो जाता था, जिससे फीस वृद्धि पर रोक लगती थी. लेकिन नए कानून में ऑडिट का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है.

