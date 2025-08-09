Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

मनीष सिसोदिया ने भाजपा सरकार के शिक्षा बिल पर साधा निशाना, कहा- प्राइवेट स्कूलों को मिली खुली छूट - MANISH SISODIYA TARGET FESS BILL

उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल के बाद सरकार और कोर्ट दोनों ही निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक नहीं लगा पाएंगे.

आप नेता मनीष सिसोदिया
आप नेता मनीष सिसोदिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2025 at 10:04 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में भाजपा सरकार की ओर से पारित नए स्कूल फीस बिल की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे अभिभावकों की जेब पर 'खुला डाका' करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह कानून प्राइवेट स्कूलों को मनमानी फीस वृद्धि की असीमित शक्ति देता है, जिससे माता-पिता की मेहनत की कमाई लुटेगी और उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं होगा. उन्होंने इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की और अभिभावकों से एकजुट होकर इसका विरोध करने का आह्वान किया.

शनिवार को जारी एक वीडियो में मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को एक 'खतरनाक कानून' पास किया है, जो दिखावे में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है, लेकिन वास्तव में यह स्कूलों को 'राक्षस' की तरह अभिभावकों का खून चूसने की खुली छूट देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के तहत न सरकार और न ही कोर्ट प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगा सकेंगे.

यह भी लगाया आरोप: उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नए कानून के अनुसार, प्राइवेट स्कूल अपनी फीस बढ़ाने का प्रस्ताव अपनी ही बनाई हुई कमेटी को देंगे. इस कमेटी का चेयरमैन स्कूल का मैनेजर होगा और इसमें प्रिंसिपल, शिक्षक और स्कूल प्रबंधन की तरफ से चुने गए पांच अभिभावक शामिल होंगे. यह कमेटी ही फीस वृद्धि को मंजूरी देगी.

शिकायत को लेकर कही ये बात: उन्होंने आगे कहा कि यह कमेटी जितनी मर्जी फीस बढ़ाने की इजाजत दे सकती है. अगर कोई अभिभावक शिकायत करना चाहे तो वह अकेले न सरकार के पास जा सकता है न कोर्ट. उसे स्कूल के 15% अभिभावकों के हस्ताक्षर जुटाने होंगे. इसके बाद भी कमेटी शिकायत सुनेगी या नहीं यह उसकी मर्जी है. उन्होंने कहा कि यह कानून कोर्ट को भी शिकायत सुनने से रोकता है, जिससे प्राइवेट स्कूलों को पूरी तरह खुली छूट मिल जाती है.

पिछली सरकार की दी दुहाई: उन्होंने ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली 'आप' सरकार में प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी. स्कूलों की आय और खर्च का ऑडिट सीएजी के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता था और उसी के आधार पर ही फीस वृद्धि का फैसला लिया जाता था. एक भी अभिभावक की शिकायत पर स्कूल का ऑडिट हो जाता था, जिससे फीस वृद्धि पर रोक लगती थी. लेकिन नए कानून में ऑडिट का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली विधानसभा का 'फांसी घर' अब बना 'टिफिन घर, विधानसभा अध्यक्ष ने AAP पर लगाया ये गंभीर आरोप

मानसून सत्र: पांच दिन में कुल 19 घंटे 40 मिनट चला सत्र, शिक्षा शुल्क समेत दो जीएसटी संशोधन विधेयक पारित

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में भाजपा सरकार की ओर से पारित नए स्कूल फीस बिल की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे अभिभावकों की जेब पर 'खुला डाका' करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह कानून प्राइवेट स्कूलों को मनमानी फीस वृद्धि की असीमित शक्ति देता है, जिससे माता-पिता की मेहनत की कमाई लुटेगी और उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं होगा. उन्होंने इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की और अभिभावकों से एकजुट होकर इसका विरोध करने का आह्वान किया.

शनिवार को जारी एक वीडियो में मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को एक 'खतरनाक कानून' पास किया है, जो दिखावे में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है, लेकिन वास्तव में यह स्कूलों को 'राक्षस' की तरह अभिभावकों का खून चूसने की खुली छूट देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के तहत न सरकार और न ही कोर्ट प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगा सकेंगे.

यह भी लगाया आरोप: उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नए कानून के अनुसार, प्राइवेट स्कूल अपनी फीस बढ़ाने का प्रस्ताव अपनी ही बनाई हुई कमेटी को देंगे. इस कमेटी का चेयरमैन स्कूल का मैनेजर होगा और इसमें प्रिंसिपल, शिक्षक और स्कूल प्रबंधन की तरफ से चुने गए पांच अभिभावक शामिल होंगे. यह कमेटी ही फीस वृद्धि को मंजूरी देगी.

शिकायत को लेकर कही ये बात: उन्होंने आगे कहा कि यह कमेटी जितनी मर्जी फीस बढ़ाने की इजाजत दे सकती है. अगर कोई अभिभावक शिकायत करना चाहे तो वह अकेले न सरकार के पास जा सकता है न कोर्ट. उसे स्कूल के 15% अभिभावकों के हस्ताक्षर जुटाने होंगे. इसके बाद भी कमेटी शिकायत सुनेगी या नहीं यह उसकी मर्जी है. उन्होंने कहा कि यह कानून कोर्ट को भी शिकायत सुनने से रोकता है, जिससे प्राइवेट स्कूलों को पूरी तरह खुली छूट मिल जाती है.

पिछली सरकार की दी दुहाई: उन्होंने ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली 'आप' सरकार में प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी. स्कूलों की आय और खर्च का ऑडिट सीएजी के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता था और उसी के आधार पर ही फीस वृद्धि का फैसला लिया जाता था. एक भी अभिभावक की शिकायत पर स्कूल का ऑडिट हो जाता था, जिससे फीस वृद्धि पर रोक लगती थी. लेकिन नए कानून में ऑडिट का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली विधानसभा का 'फांसी घर' अब बना 'टिफिन घर, विधानसभा अध्यक्ष ने AAP पर लगाया ये गंभीर आरोप

मानसून सत्र: पांच दिन में कुल 19 घंटे 40 मिनट चला सत्र, शिक्षा शुल्क समेत दो जीएसटी संशोधन विधेयक पारित

For All Latest Updates

TAGGED:

MANISH SISODIYA AAPREKHA GUPTADELHI EDUCATION FEE BILLMANISH SISODIYA TARGET FESS BILL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जंगली जानवर के हमलों में कितने लोगों की गई जान? 5 साल के आंकड़े जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

दशहरा-दिवाली-छठ में घर जानेवाले लोगों के लिए खुशखबरी, टिकट पर रेलवे दे रहा 20% छूट

कश्मीर के लिए मालगाड़ी सेवा भी शुरू, माल लेकर अनंतनाग पहुंची ट्रेन, ट्रांसपोर्टर नाराज

रक्षाबंधन 2025: 'सैयारा' एक्टर से अक्षय कुमार तक, स्टार्स ने कैसे मनाया राखी का त्यौहार, तस्वीरों में देखें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.