नैनीताल मानसून माउंटेन मैराथन में मणिपुर के मायानगम बने चैंपियन, महिला वर्ग में इन्होंने मारी बाजी

नैनीताल में 14वां मानसून माउंटेन मैराथन 2025 का आयोजन, केन्या के धावकों के साथ दौड़े देशभर के एथलीट, इन्होंने चखा जीत का स्वाद
Published : September 14, 2025 at 6:25 PM IST
नैनीताल: पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से 14वां मानसून माउंटेन मैराथन का आयोजन हुआ. जिसमें भारत के सभी राज्यों समेत केन्या के धावकों ने प्रतिभाग किया. तीन वर्गों में आयोजित दौड़ में 1500 से ज्यादा धावक 'रन फॉर उत्तराखंड' थीम के साथ दौड़े. जिसमें मणिपुर के मायानगम विजेता रहे.
वहीं, 21 किमी पुरुष वर्ग में सेना के मायानगम लंगलैंग, महिला वर्ग में अर्पिता सैनी और वरिष्ठ वर्ग में मुकेश राणा विजेता रहे. जबति, 10 किमी पुरुष वर्ग में मनोज सिंह, महिला वर्ग में रुबी कश्यप, वरिष्ठ वर्ग में राजेंद्र प्रसाद, 5 किमी पुरुष में राघवेंद्र और महिला वर्ग में दिव्या मेहरा ने पहला स्थान हासिल किया.
नैनीताल में मानसून माउंटेन मैराथन का आयोजन: बता दें कि रन टू लिव संस्था की ओर से डीएसए खेल मैदान में मैराथन का आयोजन किया गया. मैराथन का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ मंडल प्रबंधक एलआईसी डीके जोशी ने हरी झंडी दिखाकर किया. फ्लैट मैदान से मस्जिद तिराहा से ठंडी सड़क, तल्लीताल से मॉल रोड, बिड़ला रोड होते हुए टांकी बैंड से शेरवुड और राजभवन होते हुए फ्लैट मैदान पर मैराथन का समापन हुआ.
क्या बोले पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल? उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने कहा इस तरह के कार्यक्रम से पहाड़ों में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है. साथ ही खेलों को भी बढ़ावा मिलता है. मानसून का सीजन के दौरान पर्यटकों को पहाड़ों की तरफ घूमने आना चाहिए. मानसून में पहाड़ों का सौंदर्य देखने को मिलता है.
धावक बोले- नैनीताल का ट्रेक ओलंपिक की तैयारी करने के लिए उपयुक्त: वहीं, मैराथन जीतने के बाद धावक खुश नजर आए. उनका कहना था कि नैनीताल का ट्रेक बेहद कठिन है, जो कि ओलंपिक की तैयारी करने के लिए बेहद उपयुक्त है.
मैराथन के अलग-अलग वर्गों का परिणाम-
- 21 किमी पुरुष वर्ग में नागालैंड के मायानगम लंगलैंग प्रथम, संतोष कुमार जोशी द्वितीय, रवि चौहान तृतीय, शिव कुंडू चौथे, रॉबिन यादव पांचवें स्थान पर रहे.
- 21 किमी महिला वर्ग में अर्पित सैनी प्रथम, अनीशा द्वितीय, साधना तृतीय, माया चतुर्थ, अंजू पांचवें स्थान पर रहीं.
- 21 किमी वरिष्ठ वर्ग में कलम सिंह बिष्ट प्रथम, सबल सिंह द्वितीय, समीर कोल्या तीसरे स्थान पर रहे.
- महिला वर्ग में कांति देवी ने पहला स्थान हासिल किया.
- 10 किमी पुरुष वर्ग में मनोज सिंह ने पहला, वीरेंद्र सिंह ने दूसरा, अमरदीप ने तीसरा, केंजीम ने चौथा और आशीष रावत ने पांचवां स्थान हासिल किया.
- 10 किमी महिला वर्ग में रुबी कश्यप ने पहला, पूजा बिष्ट दूसरा, अंजलि ने तीसरा, मेघा ने चौथा, दीपा नेगी ने पांचवा स्थान हासिल किया.
- 10 किमी वरिष्ठ वर्ग पुरुष में घनश्याम पांडे ने पहला, घनानंद पांडे ने दूसरा, दिनेश चंद्रा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया.
- महिला वर्ग में नीमा बिष्ट पहले और नीम भंडारी ने दूसरा रेखा कोहली ने तीसरा स्थान हासिल किया.
- 5 किमी में राघवेंद्र ने पहला, कृष्णा बिष्ट ने दूसरा, पीयूष मेरे ने तीसरा, नीरज रावत ने चौथा, कार्तिक ने पांचवा स्थान हासिल किया.
- 5 किमी महिला वर्ग में दिव्या मेहरा ने पहला, रजनी लोधियाल ने दूसरा, जिया माहोरी ने तीसरा, लावण्या रावत ने चौथा और मनीषा ने पांचवां स्थान हासिल किया.
- 4 किमी पुरुष वर्ग में शाश्वत ने पहला, विदित कोहली दूसरे, आदर्श तीसरे, हिमांक बिष्ट चौथे, हर्षित रावत पांचवें स्थान पर रहे.
- महिला वर्ग में कनक पांडे पहले, यशस्वी घुघत्याला दूसरे, जागृति तीसरे, आकांक्षा चौथे, समृद्धि पांचवे स्थान में रहीं.
बच्चों के लिए रन फॉर फन बनी आकर्षण का केंद्र: 10 साल से कम के छोटे बच्चों को दौड़ और खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए आयोजित रन फॉर फन कार्यक्रम भी रखा गया था. जिसमें करीब 300 से ज्यादा नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रतिभाग किया. जिसके बाद नन्हे मुन्ने छात्रों के लिए लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें लक्की ड्रॉ के माध्यम से नन्हे धावकों को विभिन्न पुरस्कार दिए गए.
