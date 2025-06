ETV Bharat / state

हरित ऊर्जा में नई दिशा, जयपुर की यूनिवर्सिटी में कार्बन डाई ऑक्साइड से बनेगा फ्यूल - WORLD ENVIRONMENT DAY 2025

ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 5, 2025 at 8:09 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 9:37 AM IST 3 Min Read

जयपुर. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर (MUJ) ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यूनिवर्सिटी की LEAF लैब (लेबोरेटरी फॉर एनर्जी एप्लिकेशंस एंड एडवांस्ड फंक्शनल मटेरियल्स) ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में Technology Readiness Level (TRL) के 8 से 9 स्तर तक पहुंच बना ली है. इसका मतलब है कि ये तकनीकें अब सीधे उद्योगों में इस्तेमाल के लिए तैयार हैं. यूनिवर्सिटी का कहना है कि LEAF लैब की यह उपलब्धि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के मुताबिक है. इस लैब में फ्यूल सेल, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन और भंडारण, और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) से ईंधन और रसायन बनाने पर काम किया जा रहा है. ये तकनीकें स्वच्छ ऊर्जा देने और पर्यावरण को बचाने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं. ईंधन तकनीक में मिली उपलब्धि (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) इसे भी पढ़ें: बढ़ते प्रदूषण के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल बने हरित समाधान, सरकार ने किया बड़े फंड का ऐलान

Last Updated : June 5, 2025 at 9:37 AM IST