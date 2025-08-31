हमीरपुर: हिमाचल में मानसून का कहर जारी है. भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश के कई जिलों में तबाही मची हुई है. चंबा जिले के भरमौर में भारी तबाही मचने से देश-दुनिया से जिले का संपर्क कट गया है. लैंडस्लाइड की वजह से मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं. कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है. इन श्रद्धालुओं में हमीरपुर से गए श्रद्धालु भी हैं, जो मुश्किल हालात में करीब 50 किलोमीटर सफर कर वापस घर पहुंचे हैं. मणिमहेश से वापस लौटे श्रद्धालुओं ने आपबीती बताई है.

मणिमहेश यात्रा से हमीरपुर में वापस लौटे श्रद्धालुओं ने सुनाई आपबीती

हमीरपुर से मणिमहेश गए हुए यात्रियों ने सकुशल लौटने पर अपनी आपबीती सुनाई है. एक तरफ सड़कों पर गिरते हुए ल्हासे और घर लौटने की चिंता में डुबोए हमीरपुर के पांच युवकों को किसी भी परिस्थिति में घर पहुंचना था. मणिमहेश में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद जैसे ही हमीरपुर निवासी सन्नी राणा के साथ उनके दोस्तों ने वापसी की तो मौसम बहुत खराब हो गया. बारिश के बीच में जगह जगह पर ल्हासे गिरने से और सड़क टूटने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई. ऐसे में करीब 50 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमीरपुर से मणिमहेश गए श्रद्धालु वापस घर पहुंचे हैं.

50 KM पैदल सफर कर मणिमहेश से हमीरपुर पहुंचे श्रद्धालु (ETV Bharat)

50 KM पैदल सफर करने के बाद पहुंचे घर

मणिमहेश से लौटे हमीरपुर निवासी पूर्व सैनिक सन्नी राणा ने बताया कि, "पिछले चार दिनों से हम सब मणिमहेश के रास्ते में ही फंसे हुए थे. करीब 50 किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद अपने घर पहुंचे हैं. सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर लोग विश्वास न करें, क्योंकि मणिमहेश में बचाव कार्य प्रशासन के द्वारा बेहतर ढंग से किया जा रहा है. सभी मित्र पूर्व सैनिक हैं और 22 अगस्त को मणिमहेश के लिए गए हुए थे, लेकिन वापसी में मौसम खराब हो गया था. छनछोह में बारिश शुरू होने के कारण यात्रा को रोक दिया था और 24 तारीख को सुबह तड़के ही मणिमहेश में दर्शन किए."

मुश्किल भरा था मणिमहेश से हमीरपुर का सफर

पूर्व सैनिक सन्नी राणा ने बताया कि भारी बारिश होने के बाद सफर करना काफी मुश्किल हो गया था. यात्रा को रोकना भी पड़ा है. उन्होंने बताया कि हरसन से भरमौर के बाद 50 किलोमीटर का सफर पैदल किया है. कई जगहों पर गाड़ियों में सफर करके मणिमेहश गए सभी पूर्व सैनिक सुरक्षित अपने घर पहुंचे हैं.

मणिमहेश यात्रा से हमीरपुर में वापस लौटे श्रद्धालुओं ने सुनाई आपबीती (ETV Bharat)

चंबा तक नेटवर्क नहीं होने से हो रही परेशानी

सन्नी राणा ने कहा कि, जिस किसी के भी रिश्तेदार और साथी मणिमहेश यात्रा पर गए हुए हैं तो उनके परिजनों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. मणिमहेश यात्री पर गए श्रद्धालु बिल्कुल सुरक्षित हैं. चंबा तक नेटवर्क नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है. नेटवर्क नहीं होने से बातचीत नहीं हो पा रही है, इसलिए लोग चिंतित हो रहे हैं.

रिश्तेदारों ने ली राहत की सांस

सन्नी राणा के रिश्तेदार ठाकुर सिंह ने बताया कि मणिमहेश में भोलेनाथ की कृपा से ही परिवार के सदस्य वापस घर पहुंचे हैं. वहीं, स्थानीय युवक लक्की ने बताया कि मेरे रिश्तेदारी में भी सदस्य महिणमहेश यात्रा के लिए गए हुए थे, उनका फोन नहीं लग रहा था तो चिंता हो रही थी. अब जब उनसे बात हो गई है तो पूरा परिवार निश्चिंत है. सन्नी और उनके मित्र भी सकुशल घर वापस लौट आए हैं. यह राहत भरी बात है.

