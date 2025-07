ETV Bharat / state

अच्छे वर और अखंड सुहाग की कामना के लिए किया जाता मंगला गौरी व्रत - MANGALA GAURI VRAT 2025

आज है मंगला गौरी व्रत ( ETV Bharat Bikaner )

गौरी की पूजा में सोलह-सोलह प्रकार के पुष्प, वृक्ष के पत्ते, लॉन्ग, इलाइची, पान, सुपारी के साथ आटे के सोलह लड्डू, सोलह प्रकार के फल एवं सोलह प्रकार के अनाज अर्पित करने चाहिए. महागौरी का बिल्वपत्र एवं पुष्प आदि से अर्चन एवं अंग पूजन करना चाहिए. फिर सुहाग पिटारी में सोलह चूड़ी, बिंदी, सिन्दूर, मेहंदी, काजल, हिंगलू आदि सौभाग्य द्रव्य अर्पित करना चाहिए. मंगला गौरी की व्रत कथा सुनकर आटे के सोलह दीपक से आरती करके व्रत करना चाहिए. भगवती गौरी का इन मंत्रों से विशेष अंग पूजन करने का शास्त्रों में विशेष महत्व बतलाया है... उमायै नमः पादौ पूजयामि गौर्यै नमः जंघे पूजयामि पार्वत्यै नमः जानुनी पूजयामि जगद्धात्र्यै नमः ऊरू पूजयामि जगत्प्रतिष्ठायै नमः कटिं पूजयामि शान्तिरूपिण्यै नमः नाभिं पूजयामि देव्यै नमः, उदरं पूजयामि लौकवन्द्यायै नमः, स्तनौ पूजयामि काल्यै नमः कण्ठं पूजयामि शिवायै नमः, मुखं पूजयामि भवान्यै नमः नेत्रं पूजयामि रुद्राण्यै नमः कर्ण पूजयामि महादेव्यै नमः ललाटं पूजयामि मङ्गलदात्र्यै नमः, शिरः पूजयामि पुत्रदायिन्यै नमः सर्वाङ्गः पूजयामि

