रायपुर: राजधानी रायपुर में मंगल भवन धर्मशाला मरीजों के साथ उनके अटेंडर के रहने का सहारा बन रही है. मेकाहारा और डीकेएस हॉस्पिटल में आने वाले गरीब असहाय मरीजों को अब भटकना नहीं पड़ता. मंगल भवन धर्मशाला की स्थापना साल 2012 में की गई थी. यहां न्यूनतम दर में ना सिर्फ रुकने बल्कि खाने की भी सुविधा मिल रही है.

महज 100 रुपए में सर्वसुविधा युक्त भवन: मंगल भवन धर्मशाला तीन मंजिला भवन है. जिसमें मरीज के साथ ही अटेंडर के रुकने के लिए सर्व सुविधायुक्त जगह बन गई है. यहां 2 टाइम नाश्ता, 2 टाइम खाना और रहना इन सब के लिए महज 100 रुपए एक दिन के लिए जाते हैं. साथ ही साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा गया है.

रायपुर का मंगल भवन मरीजों का बना सहारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम जैसे लोगों के लिए रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था है. साफ सुथरा वॉशरूम भी बना हुआ है. खाने में दाल चावल सब्जी रोटी के साथ ही नाश्ते के समय में चाय ब्रेड पोहा सब देते हैं- सुनीता देवी, मरीज के अटेंडर

फिजियोथैरेपी सेंटर भी खोला गया: कुछ दिनों पहले ही यहां पर फिजियोथैरेपी सेंटर भी खोला गया है. जिसमें 4 फिजियोथैरेपिस्ट भी कार्यरत हैं. फिजियोथेरेपी से संबंधित 23 मशीन भी इस मंगल भवन धर्मशाला में उपलब्ध है. एक बार फिजियोथैरेपी कराने का शुल्क महज 50 रुपए रखा गया है.

फिजियोथैरेपी सेंटर भी खोला गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं सीढ़ियों से गिर गई थी जिसकी वजह से मेरे हाथ में फैक्चर आ गया था. इसके पहले भी मैं कई जगह फिजियोथैरेपी करवाई, लेकिन वहां पर मुझे राहत नहीं मिला. 250-300 रुपए पैसे देकर भी इतनी अच्छी सुविधा बाहर नहीं मिलती थी जो यहां है- लता शर्मा, मरीज

हाइजेनिक फूड मिल रहा: यहां 100 रुपए में रहने के अलावा खाना नाश्ता भी दिया जाता है. खाना भी साफ स्वच्छ हाइजेनिक रूप से तैयार किया जाता है. जिसे खाने में मरीजों को कोई परेशानी ना हो. अटेंडर कहते हैं कि, यहां वॉशरूम तक में साफ-सफाई अच्छी है.

ना सिर्फ रुकने बल्कि खाने की भी सुविधा मिल रही है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुछ लोगों के लिए निशुल्क सेवा भी: इस धर्मशाला के संस्थापक और अध्यक्ष सीताराम कहते हैं कि, इसे बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों की सेवा कर सकें. प्रतिदिन 350 लोगों के लिए भोजन और नाश्ते की व्यवस्था की जाती है. लिया जाता है.

हम यहां महज रहने-खाने की सुविधा का महज 100 रुपए न्यूनतम शुल्क लेते हैं. इतना ही नहीं अति गरीब मरीज के लिए इसे निशुल्क भी कर दिया जाता है. साथ ही यहां फिजियोथेरेपी से संबंधित 23 मशीन भी लगाई गई है- सीताराम अग्रवाल संस्थापक और अध्यक्ष मंगल भवन धर्मशाला

मंगल भवन धर्मशाला मरीजों के साथ उनके अटेंडर के रहने का सहारा बन रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रहने की साफ व्यवस्था, हाइजेनिक खाना और अब फिजियोथैरेपी की भी सुविधा... ये सब मंगल भवन को मरीजों के लिए वरदान की तरह बनाती है. साथ ही मरीजों के साथ आए रिश्तेदार को भी एक छत देती है.