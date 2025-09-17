मनेंद्रगढ़ में मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा अभियान, कई जगह कार्यकर्ताओं ने की सफाई
प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा अभियान चला रही है. इसके तहत कई आयोजन हो रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 17, 2025 at 1:45 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: 17 सितंबर बुधवार को सुबह से मनेन्द्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत हुई. इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनेंद्रगढ़ में सफाई की. जय स्तंभ चौक, शीतला माई की मढ़िया तथा मुख्य मार्ग में सफाई अभियान चलाया.
'सेवा से ही जनता का विश्वास मिलेगा': कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता और सेवा को जन-आंदोलन का रूप देने का संकल्प लिया. मत्स्य विभाग के अध्यक्ष भरत मटियारा ने कहा कि सेवा पखवाड़ा समाजहित और राष्ट्रसेवा का प्रतीक है. वही नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव ने कहा कि जनता का विश्वास केवल सेवा कार्यों से ही प्राप्त होता है.
इस अभियान की सफलता में महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है. नगर की महिलाओं से अपील है कि, सक्रिय रूप से जुड़कर अभियान को जन-आंदोलन बनाएं- पार्षद नीलू जायसवाल
- सेवा पखवाड़ा अभियान का महत्व इस प्रकार है
- समाज के लिए काम करने का अवसर प्रदान करना
- स्वच्छता और सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाना
- जनता का विश्वास सेवा कार्यों से प्राप्त करना
- छोटे प्रयासों से बड़ा परिवर्तन लाना
- समाज के सभी वर्गों की भागीदारी
क्या है सेवा पखवाड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है. यह अभियान 17 सितम्बर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा. इसके तहत बीजेपी स्वच्छता के अलावा रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर समेत कई आयोजन कर रही है.
मुख्य गतिविधियां-
- स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य जांच शिविर
- पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण
- जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां
- सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभार्थियों का पंजीयन
- वृद्धजन, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों की विशेष सहायता
- पोषण आहार वितरण और रक्तदान शिविर
- डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस का प्रचार-प्रसार
सेवा पखवाड़ा अभियान का उद्देश्य समाजहित और राष्ट्रसेवा को बढ़ावा देना है. इस अभियान के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता समाज के लिए काम करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने का संकल्प ले रहे हैं.