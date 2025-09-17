ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा अभियान, कई जगह कार्यकर्ताओं ने की सफाई

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा अभियान चला रही है ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

