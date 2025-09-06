मनेंद्रगढ़ में युवक की हत्या, विवाद के दौरान चाकू से हमला, 4 संदिग्ध हिरासत में

ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में युवक की हत्या ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में चाकूबाजी और हत्या की वारदात सामने आई है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घटना के बाद की स्थिति: लहूलुहान हालत में करण को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसपी चंद्रमोहन सिंह ने खुद मोर्चा संभाला और आस-पास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ में शुक्रवार देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान करण राठौर के रूप में हुई है. घटना के समय वह अपने दोस्त रोहित चंदेल के साथ स्टेशन रोड पर था. 3 परिचित युवकों में से दो युवक करण को एक गली में ले गए, जहां विवाद के दौरान करण पर चाकू से हमला कर दिया गया.

पुलिस की कार्रवाई: फिलहाल पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. चश्मदीदों के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य इकट्ठा किए हैं.

हत्या के कारणों की जांच: अभी तक हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, जिसमें दोस्ती, दुश्मनी और अन्य संभावित कारण शामिल हैं.

विवाद के दौरान चाकू से हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की अपील: पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास घटना के बारे में कोई जानकारी है, तो वह पुलिस को सूचित करें. पुलिस ने कहा कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी.

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया: वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की निंदा की है और पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं शहर में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं.