मनेंद्रगढ़ मर्डर कांड के 9 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

मनेंद्रगढ़ में मर्डर केस के आरिपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

मनेंद्रगढ़ मर्डर केस में गिरफ्तारियां (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2025 at 6:59 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को मनेंद्रगढ़ में युवक की चाकू से गोदकर हत्या हुई थी. इस केस में पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए कुल 9 आरपियों को गिरफ्तार किया है. इन 9 आरोपियों में दो आरोपी नाबालिग हैं. पुलिस ने बताया कि इस केस में एक फरार आरोपी है. उसकी तलाश में सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

करण राठौर का हुआ था मर्डर: सभी 10 आरोपियों ने मिलकर करण राठौर नाम के युवक के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे.करण को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि इस घटना की मूल वजह आपसी रंजिश थी. एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि घटना 5 और 6 तारीख की दरमियानी रात में हुई थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत पहुंची और जांच शुरू की. एसपी ने बताया कि उन्होंने खुद घटना स्थल पर जाकर सीसीटीवी फुटेज रिकवर किए. आरोपियों की पहचान सीसीटीवी के आधार पर की गई और जांच टीम ने तुरंत एक्शन लिया.

एमसीबी पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)

बाइक से फरार हुए थे आरोपी: एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी अपने साथियों के साथ बाइक पर फरार हुआ था, जिसे सुबह 6 बजे के आसपास मारवाही से आगे गिरफ्तार किया गया. उसके बाद उससे पूछताछ की गई और उसके अन्य साथियों की धरपकड़ की कार्रवाई की गई.

मर्डर केस में 9 आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

इस मर्डर कांड में शामिल एक आरोपी को छोड़कर बाकी के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. वारदात से जुड़ी और जानकारी जुटाई जा रही है. जल्द ही फरार आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाएगा- चंद्रमोहन सिंह, एसपी

मनेंद्रगढ़ में आरोपियों का जुलूस (ETV BHARAT)

पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस: गिरफ्तार किए गए आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है. बीच सड़क पर सभी आरोपी, पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है जैसे नारे लगाते नजर आए. पुलिस ने इस जुलूस के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर कोई भी क्राइम की घटना को अंजाम देगा, उसे पुलिस किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी. ऐसे लोगों की जगह जेल है.

मनेंद्रगढ़ मर्डर केस में गिरफ्तारी (ETV BHARAT)

