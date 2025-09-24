ETV Bharat / state

एकतरफा प्यार में नाबालिग छात्रा की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास

मनेंद्रगढ़ कोर्ट ने ये सजा सुनाई है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 10:44 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने सभी सबूतों के आधार पर दिया.

घटना का विवरण: 31 जनवरी 2025 को मनेंद्रगढ़ में स्कूल से घर लौट रही नाबालिग छात्रा को आरोपी ने एक सुनसान खंडहर मकान के पास बुलाया. उसने पहले छात्रा का दुपट्टे से गला घोंटा और फिर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

कार्रवाई और जांच: मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जांच में पता चला कि आरोपी छात्रा से एकतरफा प्यार करता था, लेकिन छात्रा इसका विरोध कर रही थी.

न्यायालय का फैसला:आठ महीने की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई शासकीय अधिवक्ता गोपाल वैश्य ने बताया कि न्यायालय ने सभी सबूतों के आधार पर यह फैसला दिया और अभियोजन पूरी तरह से प्रमाणित करने में सफल रहा.

महत्वपूर्ण बिंदु:

- आरोपी वीरेंद्र उर्फ सनी को आजीवन कारावास की सजा
- नाबालिग छात्रा की हत्या का मामला
- एकतरफा प्यार के कारण हत्या की गई
- न्यायालय ने सभी सबूतों के आधार पर फैसला दिया
- अभियोजन पूरी तरह से प्रमाणित करने में सफल रहा

न्यायालय के फैसले का महत्व: न्यायालय के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कानून एकतरफा प्यार के नाम पर पर की गई हत्या जैसे गंभीर अपराधों के प्रति कड़ा रुख अपनाता है. इस फैसले से भविष्य में इसी तरह के अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा.

शासकीय अधिवक्ता का बयान:शासकीय अधिवक्ता गोपाल वैश्य ने बताया कि न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में अपनी बात मजबूती से रखी और न्यायालय को यह विश्वास दिलाने में सफल रहा कि आरोपी ही इस अपराध का जिम्मेदार है.

पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया:पीड़ित परिवार ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि उन्हें न्याय मिला है. परिवार ने पुलिस और न्यायालय की कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी इस तरह के अपराधों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

