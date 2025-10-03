मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में विजयदशमी के दिन हुई मां की विदाई
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में शारदीय नवरात्र का पर्व धूमधाम से संपन्न हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 3, 2025 at 10:43 AM IST|
Updated : October 3, 2025 at 10:52 AM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: शारदीय नवरात्र का पर्व इस बार जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में धार्मिक उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया गया. नौ दिनों तक नगर के विभिन्न पंडालों में माता दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं की स्थापना की गई, जहां श्रद्धालु सुबह-शाम आरती और भजन कीर्तन में डूबे रहे. हर ओर भक्तिरस का ऐसा वातावरण बना कि पूरा शहर मानो देवी मां की भक्ति में रंग गया.
सिंदूर खेला के साथ माता की विदाई: नवरात्र के समापन अवसर पर विजयादशमी के दिन माता की विदाई के साथ-साथ असत्य पर सत्य की विजय का संदेश देने वाला पर्व भी धूमधाम से मनाया गया. इस दिन को खास बनाने के लिए उज्जैन और सागर से आए कलाकारों ने नगर में निकली भव्य झांकियों को और आकर्षक बना दिया. डमरू की थाप पर कलाकारों ने अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले मंत्रमुग्ध रह गए.
उज्जैन से आए कलाकारों ने डमरू की धुन पर मां को दी विदाई: वही सरकर के डीजे पर प्रतिबंध लगाने के बाद एक नई पहल शहर में की गई. जिससे ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा और जो बच्चे मोबाइल में लगे रहते थे वे भी इस कार्यक्रम को देख अपनी संस्कृति को जानेंगे. डमरू की धुन से लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला. सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों ने इस कार्यक्रम में खूब मनोरंजन किया और भक्ति के रंग में डूबे रहे. कई स्थानों पर काली माता की झांकी ने भी लोगों का ध्यान खींचा.
50 फीट ऊंचे रावण का दहन: वहीं आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के ग्राउंड में 50 फीट ऊंचे रावण और 30 फीट के मेघनाथ का विशालकाय पुतला तैयार किया गया.हजारों की भीड़ के बीच इन पुतलों का दहन हुआ और आसमान आतिशबाजी की रोशनी से जगमगा उठा. इस क्षण ने लोगों को असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया.
इसके बाद माता की प्रतिमाओं को श्रद्धालुओं ने बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ रेलवे तालाब तक पहुंचाया. विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद नम आंखों से माता की विदाई की गई और अगले वर्ष पुनः आगमन की कामना की गई.