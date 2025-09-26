ETV Bharat / state

पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 'Be Kind to Animals' लिखना अनिवार्य, झारखंड में गाइडलाइन की अनदेखी, मेनका गांधी ने दिलाई याद

मेनका गांधी ने झारखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 'Be Kind to Animals'न लिखे जाने पर नाराजगी जताई, उन्होंने परिवहन मंत्री को इसके लिए पत्र लिखा.

मेनका गांधी (ANI)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 2:53 PM IST

रांची: अब सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 'Be Kind to Animals ' या 'पशु पर दया करें' का स्लोगन लिखना जरूरी है. भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस बाबत गाइडलाइन भी जारी की गई है. लेकिन हैरानी की बात है कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किए हुए 07 माह गुजर चुके हैं, फिर भी इतना संवेदनशील काम अधूरा पड़ा है.

इस पर नाराजगी जताते हुए पशु प्रेमी मेनका गांधी ने झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ को पत्र लिखकर जल्द से जल्द दिशा निर्देश को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. इसपर राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश का कहना है कि मंत्रालय के पत्र की कॉपी सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को प्रेषित कर दी गई थी. उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड में राज्य सरकार का अपना ट्रांसपोर्ट निगम नहीं है. लिहाजा, गाइडलाइन सुनिश्चित करने के लिए निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट संचालकों को आग्रह किया जा सकता है.

मेनका गांधी की ओर से लिखे गए पत्र की प्रति (Etv Bharat)

पशु पर दया से जुड़ा क्या है पूरा मामला

दरअसल, 25 फरवरी 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने देश के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 'Be Kind to Animals ' या 'पशु पर दया करें' का स्लोगन लगवाने को कहा था. क्योंकि पूर्व में जारी 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर 1098 से सांस्कृतिक बदलाव का असर दिख चुका है. इसकी वजह से लोगों के रवैये में भारी बदलाव दिखा है. आश्चर्य की बात है कि इस निर्देश के जारी हुए 07 माह गुजर चुके हैं लेकिन झारखंड के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर यह स्लोगन नहीं लगा है.

मेनका गांधी ने परिवहन मंत्री के नाम लिखा पत्र

इसको गंभीरता से नहीं लेने पर मेनका गांधी ने दुख जताते हुए परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ को पत्र लिखा है. उन्होंने जिक्र किया है कि स्लोगन नहीं लगने की वजह से हर नागरिक तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया संदेश अपना अधिकांश अपेक्षित मूल्य खो चुका है. यह नारा महज औपचारिकता नहीं है. बल्कि यह एक राष्ट्रीय संदेश है, जिसे याद रखा जाना चाहिए और जिस पर अमल किया जाना चाहिए. "इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवहार को प्रभावित करना, करुणा को बढ़ावा देना, साथ ही क्रूरता को रोकना और सड़क पर पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है."

इस स्लोगन को बस, टैक्सी, ऑटो के अलावा सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ्रंट और बैक हिस्से में बोल्ड फॉन्ट के साथ लगाना है, जिसे लोग आसानी से पढ़ सकें. मेनका गांधी ने आग्रह किया है कि केंद्र सरकार के निर्देश को गंभीरता से लिया जाए ताकि इसका मकसद पूरा हो सके.

क्या है केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के पत्र में

बता दें कि 25 फरवरी 2025 को जारी पत्र में भारतीय संविधान की धारा 25 A(g) का जिक्र किया गया था. इसके अनुसार हर भारतीय का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण जैसे जंगल, झरने, नदियां और वन्य जीवों की रक्षा करें. इसके लिए Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 और Wildlife Protection Act, 1972 जैसे कानून बने हुए हैं. लिहाजा, जानवरों के प्रति करुणा का भाव और सड़कों पर उनकी रक्षा का भाव पैदा करने के लिए स्लोगन लगाने की जरूरत पर बल दिया गया है.

खास बात है कि परिवहन मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2025 से ही सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इस स्लोगन को डिस्प्ले करने का कहा था लेकिन यह काम अब भी अधूरा पड़ा है. जबकि कई राज्यों में स्लोगन डिस्प्ले करने का काम शुरु हो चुका है. तमिलनाडु के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों पर स्लोगन डिस्प्ले कर दिया गया है.

