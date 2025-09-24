ETV Bharat / state

पीला मोजेक से नष्ट सोयाबीन का मुआवजा कब तक? मंदसौर कलेक्टर ने कुरेदे जख्म तो किसान भड़के

इसी बीच मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग के द्वारा पीला मोजेक बीमारी से सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट नहीं होने की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दी. इससे किसान संगठन के लोग भारी गुस्से में हैं और उन्होंने इसका वीडियो वायरल कर मुख्यमंत्री और क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है. भारतीय किसान संघ के जिला संयोजक रमेशचंद्र जाट ने कलेक्टर की पोस्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए वीडियो जारी किया है, जिसमें वह क्षेत्र के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग से बातचीत कर रहे हैं.

सोयाबीन फसल को हुए नुकसान के मामले में मंदसौर कलेक्टर की पोस्ट से किसानों में भारी नाराजगी है. मंदसौर जिले में सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान और सर्वे को लेकर अब किसानों और जिला प्रशासन में आमने-सामने के हालात पैदा हो गए हैं. पिछले एक महीने से किसान पीला मोजेक वायरस से हुए नुकसान को लेकर आकलन करने की अपील कर रहे हैं. लेकिन कई तहसीलों में अभी तक भी प्रशासनिक सर्वे और उसकी वास्तविक रिपोर्ट पटल पर नहीं आने से किसान भारी नाराज हैं.

मंदसौर : मालवा की मुख्य फसल सोयाबीन इस साल पीला मोजेक वायरस की भेंट चढ़ गई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद खेतों में उतरकर किसानों को मरहम लगाया. किसान बर्बाद सोयाबीन का मुआवजा जल्द से जल्द दिलाने की मांग कर रहे हैं, जिससे रबी की फसल पर काम कर सकें. मुख्यमंत्री की सक्रियता से किसानों को उम्मीद है कि दीपावली से पहले मुआवजा मिल जाएगा. लेकिन किसानों के बीच भ्रम की स्थिति है, क्योंकि कई तहसीलों में सर्वे का काम अधूरा है. इससे किसानों में नाराजगी है. इस बीच मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट कर दी, जिससे किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

पीला सोना कही जाने वाली सोयाबीन की फसल इस बार पश्चिम मालवा इलाके में पीला मोजेक वायरस से भारी नुकसान की चपेट में है. मंदसौर जिले की सभी तहसीलों में 9560 और जेएस व आरवीएस 118 और अन्य किस्म में पीला मोजेक की बीमारी फैली है. एक महीने पहले ही इस बीमारी के सामने आने से किसानों ने जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते हुए फसल नुकसान के सर्वे की अपील करना शुरू कर दी थी. जिला प्रशासन ने राजस्व के अधिकारियों को मैदानी सर्वे के आदेश जारी कर दिए थे. लेकिन कई जगह सर्वे न होने से किसानों में भारी नाराजगी है.

कलेक्टर ने पोस्ट में ऐसा क्या लिख दिया

किसानों का आरोप है कि पूरी तरह फसल चौपट होने के बाद वे अपने खेतों में नष्ट हुई फसल को रोटावेटर चला कर खत्म कर रहे हैं. राजस्व अधिकारियों ने ठीक तरीके से रिपोर्ट तैयाार नहीं की. इसी बीच किसानों के विरोध को लेकर मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर जो स्पष्टीकरण दिया, उससे माहौल और गर्म हो गया. कलेक्टर अदिति गर्ग ने पोस्ट में लिखा है "सोयाबीन फसल में पीला मोजेक की बीमारी से इलाके में फसलों को पूर्णता: नुकसान होने की खबरें भ्रामक हैं. फसल को वायरस के अलावा कीट पतंग के द्वारा भी नुकसान हुआ है."

मंदसौर में सोयाबीन फसल का सर्वे करने के निर्देश (ETV BHARAT)

किसान नेता रमेश चंद्र जाट ने की विधायक से बात

कलेक्टर ने पोस्ट में लिखा "सोयाबीन नुकसानी के मामले में मीडिया में जो सर्वे रिपोर्ट और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की खबरें सामने आ रही हैं, वे भी गलत हैं. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को रिपोर्ट जल्दी पेश करने और आकलन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं." कलेक्टर की इस पोस्ट के बाद भारतीय किसान संघ के जिला संयोजक रमेश चंद्र जाट ने मामले की शिकायत करते हुए क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग से बातचीत करते हुए लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है.

पीला मोजेक से बर्बाद सोयाबीन को खेत में नष्ट किया (ETV BHARAT)

दीपावली से पहले मुआवजा दिलाने की मांग

भारतीय किसान संघ के जिला संयोजक रमेश चंद जाट ने बताया "कलेक्टर अदिति गर्ग नुकसानी सर्वे के मामले में आ रही रिपोर्ट को भ्रामक बता रही हैं. इससे वह मुआवजे से वंचित होंगे." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा "दीपावली के पहले किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, जबकि जिला प्रशासन द्वारा दी गई रिपोर्ट और स्पष्टीकरण से पूरे जिले के किसान नाराज हैं." उन्होंने मंदसौर कलेक्टर को हटाने की भी मांग की है. विधायक और पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया "फसल नुकसानी के मामले में वह किसानों के साथ हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस मामले में बातचीत की है. जल्द ही किसानो की सुनवाई होगी."

कुछ जगहों पर सर्वे के काम में लापरवाही का आरोप (ETV BHARAT)

कलेक्टर अदिति गर्ग का जवाब- उनकी पोस्ट का गलत अर्थ निकाला

वहीं, सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट को लेकर कलेक्टर अदिति गर्ग ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा "इस पोस्ट का गलत अर्थ लगाया जा रहा है. जबकि हमने इसमें साफ कहा है कि अभी सर्वे और आकलन का काम जारी है, जिसे बारीकी से किया जा रहा है." उन्होंने आश्वासन दिया "किसानों को हरसंभव आरबीसी 6 के अंतर्गत फसल मुआवजा और बीमा राशि का भुगतान होगा. फसल नुकसान का सर्वे और आकलन का कार्य कृषि विभाग के अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों द्वारा मैदानी इलाकों में जारी है.

कलेक्टर ने कहा "फसल के नुकसान की बीमा सर्वे रिपोर्ट अलग की जा रही है, जिसे राज्य शासन को सबसे पहले ही भेज दिया गया है. सोयाबीन फसल की कुछ किस्म में भारी नुकसान है. इसीलिए क्रॉप कटिंग और सर्वे किया जा रहा है. रिपोर्ट जल्द आते ही शासन को भेजी जाएगी." ॉ