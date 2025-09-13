ETV Bharat / state

हार में ही छिपी जीत: MPPSC में मंदसौर की बेटी रुचि जाट 4 बार नाकाम, 5वीं बार डिप्टी कलेक्टर बनी

एमपीपीएससी में मंदसौर की दो बेटियों का कमाल. दोनों ग्रामीण परिवेश की. सरकारी स्कूल में पढ़ी. इसमें भी रुचि जाट की सफलता की कहानी प्रेरक.

एमपीपीएससी में मंदसौर की दो बेटियों का कमाल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 5:46 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 6:18 PM IST

मंदसौर : कहते भी हैं कि नाकामी ही कामयाबी का रास्ता दिखाता है. जीतता वही है जो युद्ध के मैदान में डटा रहता है. एमपीपीएससी (MPPSC) में 4 बार असफल रहने के बाद भी मंदसौर की रुचि जाट ने हिम्मत नहीं हारी. आखिरकार 5वीं बार के प्रयास में रुचि जाट को कामयाबी मिली और उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया. आइए जानते हैं रुचि जाट की लगन, मेहनत और जीवटता के साथ सफलता की कहानी.

सफलता की कहानी रुचि जाट की जुबानी

डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित रुचि जाट ने बताया "उसे प्राथमिक स्कूल से लेकर कॉलेज तक के सभी टीचर्स ने मार्गदर्शन दिया. इसी वजह से वह सफलता के इस मुकाम पर पहुंची है. सफलता का श्रेय मां-बाप और अपने टीचर्स को है." रुचि जाट ग्राम पीपल खूंटा की रहने वाली हैं. उनके पिता मोहनलाल जाट किसान हैं. मां यशोदा बाई ग्रहिणी हैं." रुचि जाट ने बताया "उसने प्राथमिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में पूरी की और शुरू से ही अच्छे नंबरों से पास होने के कारण उसका चयन जिले के उत्कृष्ट स्कूल में हुआ."

सफलता की कहानी रुचि जाट की जुबानी (ETV BHARAT)

रुचि जाट साइंस विषय से 12वीं की पढ़ाई करने के बाद स्नातक करने मंदसौर पीजी कॉलेज में दाखिल हुईं. शुरू से आखिरी तक सरकारी संस्थानों में ही उसने पढ़ाई की और इसके बाद वह तैयारी करने के लिए इंदौर चली गईं. पिछले 4 साल से वह इंदौर में रहकर ही एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थीं.

पटवारी के पद पर कार्यरत मोनिका पहले ही प्रयास में सफल

वहीं, पिछले दो साल से पटवारी पद पर पदस्थ मोनिका धाकड़ भी इंदौर में ही रहकर एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी. वह पहली बार में ही सफल हो गई. मोनिका धाकड़ को प्रदेश के वित्त विभाग में पदस्थ किया गया है. मोनिका धाकड़ ने प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल ग्राम धमनार में ही की. इसके बाद वह स्नातक की पढ़ाई सरकारी कॉलेज से करते हुए तैयारी करने के लिए इंदौर चली गईं. 2022 में मोनिका का चयन इंदौर जिले की सांवेर तहसील में पटवारी पद पर हुआ. बावजूद इसके वह एमपीपीएससी की तैयारी करती रही.

गांव में खुशी का माहौल, डिप्टी सीएम ने दी बधाई

मोनिका ने अपने सफलता का श्रेय किसान पिता ईश्वरलाल धाकड़ और मां शांति बाई को दिया है. मोनिका के स्कूल के प्राचार्य राजेश शर्मा ने बताया "वह शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी और उसके ऊंचे पद पर जाने की लालसा ने ही उसे इस मुकाम पर पहुंचाया है." दोनों ही बेटियां किसान परिवार से हैं. इस सफलता के बाद दोनों गांवों में खुशियों की बहार है. उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ट्वीट कर परिजनों और दोनों लड़कियों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं.

