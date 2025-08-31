ETV Bharat / state

मंदसौर में किसानों ने सजाई सोयाबीन की चिता, खतरनाक येलो मोजेक वायरस से फसल तबाह - MANDSAUR SOYBEAN CROP DESTROYED

मंदसौर में पीले मोजेक वायरस से सोयाबीन की हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद. किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया अनोखा प्रदर्शन.

MANDSAUR SOYBEAN CROP DESTROYED
किसानों ने सोयाबीन की फसल की चिता सजाकर जताया विरोध (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

August 31, 2025

मंदसौर: पीला मोजेक वायरस की चपेट में आने की वजह से मंदसौर में हजारों हेक्टेयर सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई. लगातार बारिश के चलते फसल में अफलन की स्थिति बन गई है. किसान अपनी फसल की नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं. सुनवाई न होने के कारण शनिवार को मल्हारगढ़ के किसानों ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए अनूठा प्रदर्शन किया. उन्होंने तत्काल प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.

फफूंद जनित बीमारी से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद

मंदसौर की मल्हारगढ़, दलोदा, सीतामऊ, मंदसौर और सुवासरा तहसीलों में सोयाबीन की फसल पीला मोजेक बीमारी की चपेट में आ गई है. मौसमी फफूंद जनित इस बीमारी से हजारों हेक्टेयर फसल में फलन ही नहीं हुआ. इस वजह से सैकड़ों किसानों का भारी नुकसान हुआ है. किसानों द्वारा मांग की जा रही है कि उनकी फसल का आकलन करके उनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई पहल न होने से परेशान किसान विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए.

फफूंद जनित बीमारी से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद (ETV Bharat)

सोयाबीन के पौधों को कफन में लपेटकर किया विरोध

शनिवार को किसानों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोयाबीन की फसल के पौधे उखाड़कर उस पर कफन ओढ़ाकर विरोध किया. किसानों द्वारा इन अनोखे विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. किसान शिवलाल धनगर, रमेश चंद्र और गोपाल वर्मा ने कहा कि "प्रशासन ने नुकसान का सर्वे अभी तक शुरू नहीं किया. जिससे अब लागत मूल्य से भी वंचित रहेंगे." इसी बीच जिला प्रशासन में शनिवार को दोपहर के सभी तहसीलों के तहसीलदारों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने की निर्देश दिए.

कलेक्टर ने नुकसान का सर्वे कराने के दिए निर्देश

मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग में बताया कि "किसानों की समस्या हमारे संज्ञान में आई है. तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों के जरिए नुकसानी के तत्काल सर्वे करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को आरबीसी के नियमानुसार नुकसान की भरपाई की जाएगी."

क्या है येलो मोजेक वायरस?

येलो मोजेक वायरस सोयाबीन के पौधों को प्रभावित करता है. इस वायरस से सोयाबीन के पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और फसल सूखने लगी है. इस वायरस के प्रभाव से पौधों की पत्तियों और तनों पर पीले धब्बे बन जाते हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है. इसके बाद सोयाबीन का पौधा कमजोर होकर सूखने लगता है. यह वायरस व्हाइटफ्लाइज और थ्रिप्स जैसे कीड़ों द्वारा फसल में फैलता है. इन वाहकों की वजह से देखते ही देखते पूरा खेत इसकी चपेट में आ जाता है. आसपास के खेतों पर भी इस वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता है.

