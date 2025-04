ETV Bharat / state

झमाझम बारिश के लिए मंदसौर में महायज्ञ, मोहन यादव ने इंद्रदेव को मनाया - MANDSAUR SOM MAHA YAGYA

मंदसौर में सोम महायज्ञ में शामिल मोहन यादव ( X Image @Dr Mohan Yadav )

Published : April 17, 2025 at 7:57 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 8:11 AM IST

मंदसौर: प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बुधवार को मंदसौर जिले के अल्प प्रवास पर पहुंचे. उन्होंने यहां आयोजित सोम महायज्ञ में शिरकत करते हुए आहुतियां दीं. शाम के समय शहर के हृदय स्थली माने जाने वाले वल्लभाचार्य नगर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने यहां सर्व समाज के लोगों से भी मुलाकात की. नगर वासियों ने प्रदेश के साथ मंदसौर शहर में भी हुई शराब बंदी की सौगात के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया और प्रतीक चिन्ह भेट किया. जल्द गांधी सागर अभ्यारण पहुंचेंगे चीते

यज्ञ की आहुतियों के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''जल्द ही मंदसौर और नीमच जिलों को चीता प्रोजेक्ट की सौगात मिलने वाली है. प्रदेश सरकार ने गांधी सागर अभ्यारण में बने चीता बाड़े में टाइगर प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा है. जल्द ही यहां यह वन्य प्राणी पहुंचने वाले हैं. उन्होंने कहा कि सिंहस्थ से पहले मंदसौर में निर्मित होने वाले पशुपतिनाथ लोक के लिए भी प्रदेश की सरकार गंभीर है और इस धार्मिक स्थान को नया रूप देने के लिए भी सरकार जल्द ही नए कदम उठाने वाली है.'' डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''मालवा और निमाड़ के विकास के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है.''

