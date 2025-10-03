ETV Bharat / state

घमंड चूर-चूर करने के लिए तोड़ी जाती है अहंकारी रावण की नाक, मंदसौर में 128 सालों परंपरा जारी

धार्मिक मान्यता के अनुसार रावण की ससुराल माने जाने वाले मंदसौर के गांव धमनार में दशहरा पर्व पर रावण वध करने की अनूठी परंपरा कई सालों से चली आ रही है. इस गांव में रावण की 51 फीट ऊंची पक्की प्रतिमा बनी हुई है. ये प्रतिमा 15 फीट ऊंचे एक पक्के चबूतरे पर बनी है. इस गांव में रावण वध करने की परंपरा 128 साल पुरानी है. यहां रावण का दहन नहीं किया जाता और ना ही उसे मारा जाता है. यहां रावण की पक्की प्रतिमा पर चढ़ाई करके उसकी नाक को तोड़ा जाता है. जिससे उसका घमंड चूर-चूर हो जाए. इस गांव में कई सालों से रावण वध करने का यही तरीका है.

मंदसौर: बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा को मनाने के देश में कई तरीके हैं. अधिकांश जगह रावण के पुतलों को तैयार कर उसमें पटाखे भरकर रावण दहन करने की परंपरा है. कई स्थानों पर रामलीला मंचन के दौरान रावण वध करने की भी परंपरा चली आ रही है. लेकिन रावण की ससुराल माने जाने वाले मंदसौर में रावण की प्रतिमा की नाक तोड़कर उसका घमंड चूर-चूर करने की परंपरा चली आ रही है. पिछले 128 साल से लगातार चली आ रही रावण वध की इस परंपरा को देखने हजारों लोगों की भीड़ पहुंचती है.

रावण की नाक तोड़ने का जानिए कारण

धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रावण बड़ा अहंकारी था और अहंकार को नाक का प्रतीक मानकर उसे तोड़ना यानि उसके घमंड को चूर करना माना जाता है. इसलिए पूर्वजों ने इस गांव में रावण वध करने की परंपरा उसके घमंड को चूर-चूर करने की ही डाली थी. बुजुर्गों के मुताबिक इस गांव में इसी जगह पहले मिट्टी और पत्थरों से रावण की इसी तरह की प्रतिमा बनाई जाती थी. जिसके हाथ खजूर के तनों के और मुंह घास फूस और मिट्टी से बना होता था. जिसे लीपपोत कर विशालकाय रावण का रूप दिया जाता था. उस दौर में भी लोग इस मिट्टी की प्रतिमा के ऊपर चढ़ाई करके उसकी नाक तोड़कर रावण का वध करते थे .

सीमेंट से बनाई गई रावण की प्रतिमा

70 साल पहले ईंट, चूना और रेत का चलन आया तो राज मिस्त्रियों ने यहां चूना और ईटों से रावण की पक्की प्रतिमा का निर्माण कर दिया था. लेकिन साल 2019 की तेज बरसात और बाढ़ में वह प्रतिमा खंडित हो गई. इसके बाद ग्राम पंचायत ने तीसरी बार यहां रावण की सीमेंट की पक्की प्रतिमा बनाकर तैयारी की है.

राम-रावण की सेना में होता है सांकेतिक युद्ध

रावण की नाक तोड़ने से पहले यहां टोकरी जलाकर लंका दहन भी किया जाता है. इसके बाद राम और रावण की सेना में युद्ध होता है. इसके बाद राम की सेना, रावण पर चढ़ाई करने के लिए कोशिश करती है. रावण की सेना विरोध करती है लेकिन सूर्यास्त के पहले रावण की नाक तोड़ी जाती है. इसलिए राम की सेना का जो युवक चढ़ाई करके रावण की नाक तोड़ता है वह उस साल का राम माना जाता है.

इस साल चंद्रशेखर धाकड़ नामक युवक ने रावण पर चढ़ाई करके उसकी नाक तोड़ी यानि उसका वध किया. चंद्रशेखर धाकड़ ने बताया कि "पूर्वजों द्वारा शुरू की गई इस परंपरा को निभाने में नई पीढ़ी के लोग बखूबी अपना योगदान दे रहे हैं. मैंने भी राम की सेना में शामिल होकर रावण की नाक तोड़कर उसका घमंड चूर-चूर कर दिया."

परंपरा को देखने पहुंचे 25 हजार लोग

ग्राम धमनार में चली आ रही इस परंपरा को देखने के लिए इस साल यहां करीब 25000 से ज्यादा लोग जुटे. इतनी भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने भी यहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे. दलोदा थाना के थाना प्रभारी मनोज गर्ग ने बताया कि "सालों से चली आ रही इस परंपरा के लिए उन्होंने थाने और जिले के पुलिस बल की व्यवस्था की और शांतिपूर्वक रावण वध हुआ है."