मंदसौर: धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन के महीने को भगवान शिव की आराधना और उनसे जुड़े त्योहारों का महीना माना जाता है. एक तरफ इस महीने में शिव पूजा और व्रत उपवास का खास महत्व है. वहीं दूसरी तरफ इस महीने में भगवान शिव के श्रावणी भजनों की भी खासी मान्यता है. गीत संगीत की दुनिया में अब पुरातन जमाने के परंपरागत राग वाले भजनों की विधाएं विलुप्ती की कगार पर पहुंच गई है. लेकिन मालवा इलाके में अभी भी चंद परंपरागत कलाकारों ने इस विरासत को संभाल कर रखा है.

मालवा की राग श्रावणी परंपरा

मालवा में निर्गुण धारा के श्रावणी गीतों का भी खासा महत्व माना जाता है. इस इलाके में लोक कलाकार अभी भी घर-घर जाकर निर्गुण धारा के श्रावणी गीत गाकर इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं. रतलाम, मंदसौर, उज्जैन और नीमच जिले के अलावा राजस्थान की सीमा से जुड़े कुछ गांव में भाट और चारण जाति के लोग इस विधा के कलाकार हैं. विलुप्त हो रही राग-रागिनियों की इन कलाओं को अभी भी कुछ कलाकार यहां शिद्दत से संजोए हुए हैं.

त्यौहारों को आनंद से मनाने का देते हैं संदेश (ETV Bharat)

तंबूरा और मंजीरा बजाकर गाते हैं श्रावणी भजन

श्रावण महीने की एकादशी से लेकर रक्षाबंधन के दूसरे दिन तक ये कलाकार घर-घर जाकर श्रावणी भजन गाते हैं. हर घर के द्वार के आगे पुराना वाद्य यंत्र तंबूरा और मंजीरा बजाकर त्योहार की अगुआई करते हैं. सदियों से चली आ रही इस परंपरा को अभी भी लोक कलाकार इसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं.

'3 जिलों में पहुंचकर त्योहार का देते हैं संदेश'

रतलाम जिले के कालूखेड़ा निवासी रामचंद्र चारण बताते हैं कि "वे और उनके बड़े भाई शोभाराम अभी भी तीन जिलों के ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर हर साल लोगों को रक्षाबंधन के त्यौहार को आनन्द से मनाने का संदेश देते हैं. गीतों के माध्यम से इस त्यौहार का आमंत्रण, गांव के लोगों को आज भी बहुत भाता है और वे इसके बदले उन्हें परंपरागत तरीके से दान स्वरूप कुछ मुद्राएं और अनाज भी भेंट करते हैं."

'नई पीढ़ी के युवा नहीं सीखना चाहते यह विधा'

रामचंद्र चारण ने बताया कि "उनके पिता लख्मीचंद ही उनके गुरु थे और उन्होंने बचपन में ही उन्हें होली के गैर, सावन के श्रावणी और कार्तिक मास के प्रभात गीतों वाली रामधुन सिखाई थीं." उन्होंने चिंताजनक लहजे में बताया कि "उनकी पिछली पीढ़ी के लोगों द्वारा दी गई है ये विधा अब उनके साथ ही समाप्त हो जाएगी. क्योंकि अब उनके बच्चे और नई पीढ़ी के युवा इस विधा को नहीं सीख रहे हैं."

लोक कलाकार शोभाराम ने बताया कि "उनके गाए हुए गीत और राग हालांकि उनके बच्चे सीख रहे हैं लेकिन वे गांव-गांव में अब फेरी लगाना पसंद नहीं करते हैं." स्थानीय निवासी रामप्रताप धाकड़ ने बताया कि "कई सालों से ये लोग होली, सावन और कार्तिक मास में पुराने रागों को गाकर त्योहारों का आमंत्रण देते हैं. इसके बदले उन्हें अनाज और कुछ पैसा देकर दान भेंट करते हैं."