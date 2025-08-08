Essay Contest 2025

स्कूल में मासूम बच्चियों से शर्मनाक हरकतें, सलाखों के पीछे पहुंचे गुरुजी - MANDSAUR TEACHER ARRESTED

मंदसौर जिले के पिपलिया सोलंकी स्थित प्राइमरी स्कूल का एक शिक्षक छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार.

Mandsaur teacher arrested
स्कूल में मासूम बच्चियों से शर्मनाक हरकतें, टीचर को भेजा जेल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 12:55 PM IST

मंदसौर : मंदसौर जिले के एक सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई है. आरोप है ये शिक्षक बच्चियों से बेड टच करता था. परेशान होकर बच्चियों ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की. इसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर शिक्षक की करतूत की शिकायत की. बच्चियों के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया.

छात्राओं के परिजनों ने किया स्कूल में हंगामा

मामला मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलिया सोलंकी स्थित प्राथमिक स्कूल का है. जब बच्चियों ने शिक्षक फूल मोहम्मद की गंदी हरकतों की जानकारी परिजनों को दी तो ग्रामीण इकट्ठा होकर स्कूल पहुंचे. हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई. इसके बाद पुलिस थाने में परिजनों व बच्चियों के बयान के आधार पर टीचर फूल मोहम्मद की गिरफ्तारी की गई. ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी (ETV BHARAT)

स्कूल में हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस

ग्रामीणों ने बताया कि इस स्कूल में 42 छात्राएं पढ़ती हैं. कक्षा चौथी और 5वीं पढ़ने वाली 4 से 5 छात्राओं ने अपने परिजनों से शिक्षक की करतूतों के बारे में बताया. गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों को साथ लेकर स्कूल पर धावा बोला और शिक्षक को घेर लिया. स्कूल में हंगामा होने की सूचना जब मल्हारगढ़ थाना पुलिस को मिली तो एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और टीचर को पकड़कर पुलिस थाने लाई. साथ ही पुलिस थाने में ग्रामीण भी पहुंच गए.

बीते कई दिनों से कर रहा था छेड़छाड़

गांव की महिलाओं का कहना है "बच्चियों ने घर आकर शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ करने की शिकायत की. इसके बाद इसकी जानकारी परिजनों को दी गई." बताया जाता है कि बीते 15 दिन से ये शिक्षक छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहा था. लेकिन बच्चियां डर के चलते किसी को नहीं बता पा रही थी. सबसे पहले 3 छात्राओं ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी. जब ग्रामीणों के बीच ये बात फैली तो पता चला कि ये शिक्षक कई बच्चियों से छेड़छाड़ कर रहा है.

आरोपी शिक्षक को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा

आरोपी शिक्षक फूल मोहम्मद कादरी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी ने बताया "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल गांव पिपलिया सोलंकी पहुंचा. शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. इसके बाद बालिकाओं के बयान लेने के बाद शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. शिक्षक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है."

