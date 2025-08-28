ETV Bharat / state

वैष्णो देवी हादसे में मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों की मौत, लैंडस्लाइड में फंसा जत्था, 2 लापता - MANDSAUR PILGRIMS DIED VAISHNO DEVI

मंदसौर से वैष्णो देवी यात्रा पर गए तीर्थयात्री भूस्खलन में फंसे, 2 यात्रियों की हुई मौत, 3 गंभीर रूप से हैं घायल.

Mandsaur 2 pilgrims died 2 missing
वैष्णो देवी में हुए भूस्खलन की चपेट में आए मंदसौर के तीर्थयात्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 10:04 AM IST

मंदसौर: भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी मार्ग में हुए भूस्खलन की घटना में मंदसौर जिले के 2 तीर्थयात्रियों की मौत होने की जानकारी सामने आई है. इस घटना में मंदसौर के ही 3 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हैं और 2 यात्री लापता हैं. इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ट्वीट कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने सरकार की ओर से घायलों को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है. वहीं, जम्मू कश्मीर सरकार, प्रशासन और श्राइन बोर्ड की मदद से प्रभावित लोगों की सुरक्षित वापसी की कोशिश की जा रही है.

जम्मू कश्मीर में कई जगह लैंडस्लाइड

पिछले 48 घंटे के दौरान हुई भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में कई जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई है. वहीं, वैष्णो देवी मार्ग पर अर्धकुंवारी और उसके रास्ते में हुए लैंडस्लाइड में करीब 41 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है. जिसमें मंदसौर जिले के 2 लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं. बता दें कि मंदसौर के भीलखेड़ी गांव से तीर्थ यात्रियों का एक जत्था 23 अगस्त को वैष्णो देवी की यात्रा पर गया था.

शवों की नहीं हो पाई है पहचान

घटना की जानकारी मिलते ही मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी भीलखेड़ी गांव पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की. उन्होंने बताया कि "अभी लापता लोगों के मरने की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि शवों की पहचान नहीं हो सकी है. मैं वहां के सरकारी अधिकारियों और सेना के जवानों के संपर्क में हूं. मृतकों के शवों को सुरक्षित घर पहुंचाने और घायलों के इलाज के लिए वहां के अधिकारियों से बातचीत जारी है."

Mandsaur Vaishno Devi pilgrims
वैष्णो देवी में हुए लैंडस्लाइड में मंदसौर के तीर्थयात्रियों की मौत (ETV Bharat)

पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन

इस मामले में मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने जम्मू कश्मीर सरकार और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से तत्काल बातचीत की. उन्होंने मृतकों के शवों को तत्काल घर रवाना करने और घायलों को उचित इलाज कराने की भी बातचीत की. कलेक्टर ने बताया कि "इस घटना में पीड़ित लोगों के बारे में जम्मू कश्मीर सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं." कलेक्टर ने पीड़ित परिवार को मदद करने का आश्वासन दिया है.

घटना के बाद गांव में पसरा सन्नाटा

ग्राम भीलखेड़ी से 23 अगस्त के दिन 7 लोगों का जत्था वैष्णो देवी के लिए रवाना हुआ था. जिसमें फकीरचंद, रतनबाई, सोहनबाई, देवीलाल, ममता, अर्जुन, परमानंद गुर्जर का नाम शामिल है. इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है. क्षेत्रीय विधायक और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी पीड़ित परिवारों के लोगों से तत्काल बातचीत की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

