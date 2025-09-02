मंदसौर: मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की बदहाली की खबरें हमेशा सामने आती रहती हैं. जिसमें कभी स्कूल भवन के जर्जर हालात, तो कभी शिक्षकों की लापरवाही की खबरें सुर्खियों में बनी रहती हैं. लेकिन ताजा मामला प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है.

जान जोखिम में डालकर बच्चे पहुंच रहे स्कूल

पूरा मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर का है. नीमच और मंदसौर जिले की सीमा पर बसे आंतरी खुर्द गांव में स्कूल नहीं है. इस गांव के दर्जनों बच्चे रोजाना करीब 3 किलोमीटर लंबी नदी को मोटर बोट से पार कर पढ़ने जाते हैं. क्योंकि मंदसौर और नीमच जिलों को बांटने वाली इस नदी पर पुल नहीं है.

बोट के सहारे रेतम नदी पार कर रहे छात्र (ETV Bharat)

दो जिलों को बांटती है रेतम नदी

आंतरी खुर्द गांव मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है और आंतरी माताजी गांव नीमच जिले में पड़ता है. इन दोनों गावों के बीच से रेतम नदी निकलती है. नीमच के आंतरी माताजी में स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षण व्यवस्था काफी गुणवत्ता पूर्ण है, जिसके चलते आंतरी खुर्द गांव के बच्चे भी वहां पढ़ने जाते हैं.

Students Cross River By boat (ETV Bharat)

बुनियादी सुविधाओं का अभाव

लेकिन दोनों जिलों को बांटने वाली रेतम नदी पर पुल नहीं है. जिसके कारण छात्रों को एक मोटर बोट में सवार होकर रोजाना स्कूल जाना पड़ता है. छात्र जान जोखिम में डालकर करीब 3 किमी पानी का सफर प्रतिदिन करते हैं. छात्रों ने बताया कि "अगर हम लोग पक्की सड़क के माध्यम से स्कूल जाएंगे तो 18 किलोमीटर लंबा घूम कर जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग नदी पार करके स्कूल जाते हैं. अगर नदी में पुल का निर्माण हो जाता तो सारी परेशानी खत्म हो जाती."

इंजन के भरोसे जीवन की डोर

स्कूल के प्राचार्य युवराज सिंह चंदेल ने बताया कि "आंतरी खुर्द गांव के दर्जनों बच्चे प्रतिदिन मोटर बोट पर सवार होकर स्कूल पढ़ने आते हैं. ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है. स्कूल में पढ़ने वाले तमाम छात्रों के पिता से सुरक्षा की जिम्मेदारी का शपथ पत्र भी लिखवा लिया गया है."

उपमुख्यमंत्री से मदद की गुहार

ग्रामीण शंभू सिंह राठौड़ और राहुल सिंह चंद्रावत ने बताया कि "हम लोग प्रशासन से स्कूल बस चलाने और नदी पर पुल बनाने की पहले मांग कर चुके हैं. लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई. अब उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से भी मदद की गुहार लगाई है."

मल्हारगढ़ तहसीलदार बृजेश मालवीय ने बताया कि "मीडिया के माध्यम से बच्चों के जोखिम भरे सफर की जानकारी मिली है. इस मामले की तत्काल जांच करवा रहे हैं. बच्चों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था के मामले में भी तत्काल पहल करेंगे. हम जिला प्रशासन के माध्यम से पुल निर्माण कराने की कोशिश करेंगे."