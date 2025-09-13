ETV Bharat / state

मंदसौर में मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग, सुरक्षाकर्मियों ने सीएम को किया सुरक्षित

मंदसौर में मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग. सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल हादसे पर पाया काबू. हवा के चलते नहीं उड़ सका बैलून.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 11:49 AM IST

1 Min Read
मंदसौर: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शनिवार सुबह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गए. वे सांसद सुधीर गुप्ता के साथ गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट पहुंचे थे, जहां उन्हें हॉट एयर बैलून की सवारी करनी थी. सुबह चंबल नदी में क्रूज और बोटिंग का आनंद लेने के बाद सीएम बैलून की ओर बढ़े, लेकिन तेज हवा के कारण उड़ान संभव नहीं हो सकी. इसी दौरान बैलून में हवा भरने की प्रक्रिया के समय निचला हिस्सा अचानक झुक गया और वहां आग लग गई.

घटना के वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ट्रॉली के पास ही खड़े थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में हड़कंप मच गया. मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत अलर्ट होकर ट्रॉली को संभाला और कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पाया. हालांकि हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन समय रहते स्थिति नियंत्रण में आ गई और मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित रहे.

इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने हॉट एयर बैलून की सवारी नहीं की और इंदौर के लिए रवाना हो गए. घटना से वहां मौजूद लोग और प्रशासनिक अमला कुछ देर के लिए चिंतित हो गया था. हालांकि कर्मचारियों की तत्परता और सुरक्षा टीम की सतर्कता से संभावित खतरा टल गया. मुख्यमंत्री की इस यात्रा के दौरान सुरक्षा इंतजामों की अहमियत एक बार फिर सामने आई.

TAGGED:

MOHAN YADAV HOT AIR BALLOON RIDEMOHAN YADAV VISIT MANDSAURMOHAN YADAV HOT AIR BALLOON RIDE

