मंदसौर में बंदूक की नोक पर गरबा पंडाल से शादीशुदा महिला का अपहरण, सभी गिरफ्तार

पति के साथ माता-पिता द्वारा अपनी ही बेटी को अपहरण करके ले जाने का यह सनसनीखेज मामला मंदसौर के खानपुरा इलाके का बताया जा रहा है. यहां चाचावदा निवासी महिला पिछले कई महीनों से अकेली रह रही थी. वह शनिवार की रात भावसार धर्मशाला में लड़कियों के साथ डांडिया प्रैक्टिस कर रही थी. इसी दौरान पति और माता-पिता और उस महिला के भाई-बहन आए और बंदूक की नोक पर उसे घसीटते हुए उसका अपहरण कर लिया.

मंदसौर: गरबा पंडाल में डांडिया की प्रैक्टिस कर रही एक शादीशुदा महिला के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. परिजन बंदूक की नोक पर उसे पंडाल से घसीटते हुए कार तक ले गए. परिजन उसे लेकर गांव जा रहे थे. पुलिस को सूचना मिलने पर जिले की नाकाबंदी की गई और उस महिला को 2 घंटे के अंदर छुड़ाकर परिजनों को गिरफ्तार कर लिया गया. बताया जा रहा है यह महिला लंबे समय से अपने पति और माता-पिता को छोड़कर मंदसौर शहर में अकेली रह रही थी.

अपहरण में माता-पिता के साथ पति भी शामिल, सभी गिरफ्तार (ETV Bharat)

महिला ने किया विरोध, पंडाल से घसीटते ले गए

गरबा पंडाल में प्रैक्टिस के दौरान अचानक महिला के अपहरण से हड़कंप मच गया. महिला ने जब जाने से मना किया तो परिजन उसे घसीटते हुए पंडाल से बाहर ले गए और इसी हालत में उसे कार तक घसीटा. इस दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी.

पुलिस ने शहर के साथ की जिले की नाकाबंदी

आसपास लगे सीसीटीवी में महिला के अपरहण की पूरी वारदात कैद हो गई. इधर पुलिस को मामले की सूचना मिलने के बाद मंदसौर की सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्काल शहर की नाकेबंदी की. नाकेबंदी करने तक अपहरणकर्ता युवती को लेकर अपने गांव की ओर रवाना हो चुके थे. इसके बाद पुलिस ने आधी रात के वक्त सभी थानों की नाकेबंदी कर दी. युवती के गृह ग्राम चाचावदा के निकट ही शामगढ़ थाना पुलिस ने उनकी कार को पकड़ लिया.

अपहरणकर्ता सभी परिजन गिरफ्तार

पुलिस ने महिला को सकुशल बरामद करते हुए उसके बयानों के आधार पर माता-पिता, पति और भाई बहन समेत सभी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने रामचंद्र मेहर, मनीषा, कमलेश, फकीरचंद ,शंभू लाल, शमाबाई और दिनेश मेहर को धारा 140/1, 140 /3, 329/4, 332/ बी ,333, 351/3 और बीएनएस की धारा 3,5 के अलावा 25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है.

'युवती और परिजन से की जा रही पूछताछ'

एसपी विनोद मीणा ने बताया कि "घटना से फैली दहशत के बाद पुलिस ने शहर की नाकेबंदी की और 2 घंटे के भीतर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घरेलू मामला होने की वजह से पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर महिला और परिजनों से कड़ी पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है."