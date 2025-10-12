संगीत की दुनिया में मंदसौर का जलवा, गीतकार प्रशांत पांडे ने जीता फिल्म फेयर अवार्ड
संगीत की दुनिया में चमका मंदसौर का युवा, 'लापता लेडीज' के सॉन्ग के लिए प्रशांत पांडे को मिला फिल्म फेयर अवार्ड.
मंदसौर: संगीत की दुनिया में मंदसौर जिले के युवा गीतकार प्रशांत पांडे ने एक और धमाका करते हुए फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया है. मूलतः सुवासरा के निवासी इस युवक को फिल्म 'लापता लेडिस' के फेमस गाने "ओ सजनी रे" के लिए यह अवार्ड अहमदाबाद में आयोजित फिल्म फेयर फेस्टिवल में दिया गया है. प्रशांत को फिल्म फेयर अवार्ड मिलने के बाद उसके गृह नगर और जिले में खुशियों का माहौल है.
2007 में सबसे पहले शॉर्ट फिल्म के लिए गाने लिखे
सुवासरा निवासी प्रशांत पांडे ने छोटी उम्र से ही गीतों को लिखना शुरू कर दिया था. हाई स्कूल की शिक्षा के बाद उन्हें गाने लिखने का शौक लगा. प्रशांत ने सन 2007 में सबसे पहले यूट्यूब पर शॉर्ट फिल्म के गाने लिखे. इसके बाद उनके गाने 'फंस गया रे', 'भाया इश्क', 'कह दूं क्या' और 'तेरे पीछे चल पड़े हैं रे' के फेमस होने के बाद उन्हें बॉलीवुड में कई फिल्मों में गाने लिखने का मौका मिला.
सारेगामापा स्टूडियो में लिरिक्स लिखने का मिला ऑफर
सन 2019 में 'दिल हारा रे' और 'फंस गया रे' और सन 2020 में आए 'भाया इश्क' और 'कह दूं क्या' की सफलता के बाद प्रशांत को सारेगामापा स्टूडियो में लिरिक्स लिखने का ऑफर मिला. इस दौरान प्रशांत ने 'यारियां' नामक सॉन्ग लिखा. इसके बाद उन्हें साउथ की फिल्म चेन्नई सेंट्रल का 'जादूई' और सैयारा फिल्म के लिए 'हमसफर सैयारा' गाना लिखा, जिनको 125 देश में सफलता मिली. प्रशांत की इन सफलताओं के बाद बॉलीवुड ने उन्हें 'क्लैप म्यूजिक अवार्ड 2024' 'आईकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2024' और 'आईफा अवार्ड 2025' दिया.
म्यूजिक कंपोजर बनना प्रशांत का सपना
फिल्म फेयर अवार्ड मिलने के बाद उनकी फिल्म 'लापता लेडीज' को अब ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड भी किया गया है. प्रशांत के गानों में शब्द चयन और धूनों की लोकप्रियता के आधार पर बॉलीवुड ने उन्हें स्क्रीन राइटर एसोसिएशन की मेंबरशिप भी दी है. प्रशांत पांडे ने बताया कि, ''भविष्य में वह बॉलीवुड के गानों को लिखने के साथ-साथ म्यूजिक कंपोजर बनना चाहते हैं. वे भविष्य में फिल्मों के डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं.'' प्रशांत ने बताया कि, ''बॉलीवुड संगीत की दुनिया में वे अब शास्त्रीय संगीत आधारित संगीतों की धुन लिखकर सदाबहार संगीत के दौर को लौटाने की कोशिश करेंगे.''