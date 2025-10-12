ETV Bharat / state

संगीत की दुनिया में मंदसौर का जलवा, गीतकार प्रशांत पांडे ने जीता फिल्म फेयर अवार्ड

मंदसौर के प्रशांत पांडे ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता ( Photo Creator-Prafulla Pandey )

मंदसौर: संगीत की दुनिया में मंदसौर जिले के युवा गीतकार प्रशांत पांडे ने एक और धमाका करते हुए फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया है. मूलतः सुवासरा के निवासी इस युवक को फिल्म 'लापता लेडिस' के फेमस गाने "ओ सजनी रे" के लिए यह अवार्ड अहमदाबाद में आयोजित फिल्म फेयर फेस्टिवल में दिया गया है. प्रशांत को फिल्म फेयर अवार्ड मिलने के बाद उसके गृह नगर और जिले में खुशियों का माहौल है. 2007 में सबसे पहले शॉर्ट फिल्म के लिए गाने लिखे

सुवासरा निवासी प्रशांत पांडे ने छोटी उम्र से ही गीतों को लिखना शुरू कर दिया था. हाई स्कूल की शिक्षा के बाद उन्हें गाने लिखने का शौक लगा. प्रशांत ने सन 2007 में सबसे पहले यूट्यूब पर शॉर्ट फिल्म के गाने लिखे. इसके बाद उनके गाने 'फंस गया रे', 'भाया इश्क', 'कह दूं क्या' और 'तेरे पीछे चल पड़े हैं रे' के फेमस होने के बाद उन्हें बॉलीवुड में कई फिल्मों में गाने लिखने का मौका मिला.

